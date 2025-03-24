國壽攜101合作置地廣場台中 萬坪百貨商場打造新地標

國泰人壽繼推出台北「國泰置地廣場」、「置地廣場 桃園」、「置地廣場 台南」等複合式商用不動產指標後，2030年「置地廣場 台中」將於台中七期拔地而起，提供南來北往商務人士最佳商辦選擇。「置地廣場 台中」落腳中台灣重要中心商業區（台中七期），兼具規模化商業區、交通便利、都市規劃完善等條件，且台中市政府、台中國家歌劇院、文心森林公園等重要設施皆設置於此。

24日，「台北101」首度宣布拓點計畫，選擇與國壽「置地廣場 台中」合作，正式簽署「置地廣場 台中」百貨商場合作租賃契約，由國泰人壽總經理劉上旗、台北101董事長賈永婕代表簽訂，宣布雙方正式合作，將為中台灣區域經濟與城市發展注入全新動能。

「置地廣場 台中」定位以高端商場結合頂級商辦綜合大樓起造，總體規劃地上34層高、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，總投資金額突破百億。本次與「台北101」合作商場區域，包括地下1樓至地上7樓，租賃面積約1.7萬坪，由台北101進駐營運，可望創造上千個就業機會。

「置地廣場 台中」座落於台灣大道與文心路口，毗鄰台中市政府，未來更是雙捷運交叉口，位處台中商業發展核心地帶。國泰人壽以「大台中重要地標」為願景，精準布局，匯聚全球頂尖資源，聯手國際知名建築事務所Gensler——其代表作品涵蓋Apple紐約創始店、韓國COEX與NVIDIA總部等世界級建築。Gensler聯合台灣頂尖顧問技聯組團隊，並融合國際視野與在地專業，確保將使本案在台中七期重劃區的頂級商辦與豪宅群中脫穎而出。

「置地廣場」為國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌，自2015年起陸續插旗台北、桃園、台南，這次更入主台中，逐步拓展版圖，以打造具休閒娛樂、頂級商辦及國際化的複合式園區為目標，期待能更貼近民眾生活圈、提供最好的休憩場所。台中位於台灣西半部的樞紐位置，擁有國家重要產業園區及龐大人口基數，國泰人壽早在2020年預告「置地廣場 台中」計畫，此次與「台北101」從初步接觸到達成合作，歷時超過四年，在規劃設計與營運定位上不斷激盪創新，將為民眾帶來全新的娛樂休閒空間與消費生活體驗。

國壽不動產投資秉持長期發展策略，持續關注市場趨勢，讓「置地廣場」在台灣各地開枝散葉，推動區域發展。同時，國泰人壽積極響應2050年淨零碳排目標，將ESG理念融入營運政策，在建築開發過程中強調永續設計、節能設備、綠化空間及廢棄物管理，打造具備環境永續價值的指標性建築。「置地廣場 台中」以永續建築起造，將取得LEED黃金級標章、台灣綠建築銀級、BERS建築能效評估標示1級及智慧建築銀級認證，落實企業對永續發展的承諾，並創造兼具經濟價值與環境責任的頂級商辦綜合大樓。