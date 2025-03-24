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愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉二案場年底完工併網

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愷森能源董事長何佳璟表示，公司專注日本儲能市場，今年位於日本埼玉的二案場，預計年底完工併網。記者簡永祥／攝影
愷森能源董事長何佳璟表示，公司專注日本儲能市場，今年位於日本埼玉的二案場，預計年底完工併網。記者簡永祥／攝影

力麗店（5364）轉投資子公司愷森能源積極拓展日本儲能市場，愷森董事長何佳璟表示，愷森能源已取得日本當地7個儲能案場的建置許可，總容量達14MW（百萬瓦），範圍涵蓋東京、九州至北海道等經濟核心區域，預計今年底前，埼玉縣的兩座2MW高壓儲能案場將正式完工並併網，為公司營運帶來貢獻。

愷森成立於2023年，隸屬力麗集團，登記資本額5億元，實收資本額3.99億元，去年營收7700萬元，獲利2100萬元，公司今年希望能完成至少2個2MW儲存案場併網，營收預估比去年倍增至1.5億元，為日本儲能布局揭開新頁。

何佳璟表示，根據日本政府能源政策，預計至2040年再生能源發電占比將提升至40%至50%，然而受天候等因素影響，當再生能源發電過剩且無法及時儲存時，可能面臨電力供需不平衡的挑戰。此外，日本資源能源廳評估至2030年，儲能總需求量將超過30GW，但目前已簽約的併網合約總容量僅約7GW，市場供需仍有巨大落差。在此背景下，日本政府積極推動短期調整力市場與長期脫碳素市場，強化系統性儲能導入，以平衡電力供需、提升電網穩定性。

日本短期調整力市場透過即時電力調度機制，調節供需平衡，確保電網穩定。其中，針對儲能設備的調節優勢，設置五種不同反應時間的電力交易商品，並採取競標機制確保交易公平與透明，提升電力調度靈活性，並進一步促進儲能設備的應用與發展。

何佳璟指出，相較於台灣因綠電發電供應不足導致儲能市場發展受限，日本因再生能源建置目標明確，已建構完善的政策與市場機制，並透過電力公司與政府協力推動多元能源管理方案，提供業者穩定的投資環境。

目前愷森能源已取得日本電力公司7個高壓儲能案場的開發許可，另有30個以上的高壓案場正在逐步完成開發許可，未來將同步參與短期調整力市場、爭取輔助金及參與長期脫碳素市場，以靈活調度與多元交易機制提升市場競爭力。

愷森能源進一步指出，公司首個日本儲能案場坐落埼玉縣，因埼玉鄰近東京，具備穩定供應都會區能源需求的優勢，預計今年底前位於埼玉的2個儲能案場即能完工，並開始併網運營，成為首批貢獻營收的日本案場。​

此外，與短期調整力市場不同，日本亦規劃了長期脫碳素標案讓業者參與，目的為確保日本全國長期電力供給充足，因應半導體產業的全面發展，相較於短期調整力市場可靈活策略投標，長期脫碳素市場則提供20年的補助收入，讓參與者有穩定回報，也確保容量市場的的供電穩定性。

愷森能源在長期脫碳素市場採取與日本商社合作開發，搶占先機，目前也已掌握二個取得政府輔助金的30MW案場，及數個開發中的脫碳素專案。

愷森能源表示，未來將採取雙軌並進策略，透過短期市場靈活獲利，並在長期市場建立穩定營運來源，加速回收各案場投資年限。隨著日本再生能源滲透率持續攀升，儲能市場需求穩步擴大，愷森能源將憑藉技術優勢與策略布局，深化投資日本能源產業，積極擴展儲能市場版圖。

再生能源 日本

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