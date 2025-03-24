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豐興24日廢鋼與鋼筋價下跌 台鋼跟進搶市

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）24日廢鋼與鋼筋每公噸各下跌200元，型鋼價格則維持不變，主要是回應南部地區鋼筋需求疲弱的現狀，期待透過降價誘單；此波調降主要受南部低價搶單、進口小鋼胚價格鬆動影響，但隨著中國大陸鋼材期貨反彈，後市仍待觀察需求能否回穩。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格偏弱，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.95美元跌至100.9美元。

24日豐興廢鋼與鋼筋每公噸調降200元後，新價廢鋼9,300元，鋼筋牌價1.83萬元，型鋼2.47萬元。

台鋼集團跟進，鋼筋每公噸跌200元，南部地區推出周一專案，易昇普通鋼筋每公噸1.75萬元，盤元鋼筋1.79萬元，周一專案再折讓100元；慶欣欣鋼筋每公噸1.77萬元，無周一專案。

上市鋼廠主管表示，鋼筋此次調降雖壓縮鋼廠利潤，但有助刺激下游買氣，目前豐興接單量維持水準以上，顯示剛性需求存在。後續關鍵在於國際原料走勢，若鐵礦砂與廢鋼報價止跌，將為鋼價提供底部支撐。

其次，大陸政策動向如何發展。近期大陸推動基建刺激政策，若需求持續回溫，可帶動亞洲鋼市信心。而台灣內需主要來自科技廠房、都更案等工程能否加速推進，將決定鋼筋去庫存速度。

在市場觀望氣氛下，鋼筋價格可能維持區間震盪，待傳統旺季需求明確回升後，才有機會啟動新一波漲勢。

豐興 鐵礦砂

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