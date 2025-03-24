2024年好客民宿出爐 觀光署：全台累計1,922家取得標章
交通部觀光署為提升國內整體旅遊住宿品質，觀光署公布，2024年選出的329家好客民宿，全台累計已有1,922家取得好客民宿標章，為歷年新高。署長周永暉表示，好客民宿不畏疫情影響，從2019年1,127家持續成長至近2024年近2,000家歷史新高，顯示民宿業者具品質提升自發性及品牌優勢，有助於業者永續穩定經營。
周永暉表示，好客民宿經由專業課程培訓且每3年進階課程回訓，除持續性與國際趨勢接軌，亦穩定提升經營品質，近年課程除房務品質、顧客經營等必修內容，新增永續旅遊、數位行銷等課程，因此合法民宿業者每年皆有意願投入好客民宿品牌。好客民宿不畏疫情影響，從108年1,127家持續成長至近113年近2,000家歷史新高，顯示民宿業者具品質提升自發性及品牌優勢，有助於業者永續穩定經營。
觀光署表示，好客民宿品牌在觀光署及各地方政府努力推廣下，部分縣市好客民宿近5年已有顯著成長，例如：連江縣、澎湖縣、台南市、彰化縣、高雄市接成長2倍以上，另宜蘭縣、台東縣獲得好客民宿認證家數皆已達200家以上，顯示好客民宿為民宿業者所重視，且為國內旅遊住宿之典範。
「好客民宿」是觀光署從全台1萬多家合法民宿中遴選出來的，皆符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等六大品牌精神；「好客民宿」集結台灣不同類型的優質民宿！未來觀光署也將持續行銷「好客民宿」品牌，讓好客民宿成為體驗在地生活與文化的交匯點，為旅人帶來充滿熱情與感動，享受旅行台灣的精彩時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言