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101進軍台中 七期多箭齊發成全台房地產焦點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中七期將成為未來房地產發展亮點。記者陳秋雲／攝影
台中七期將成為未來房地產發展亮點。記者陳秋雲／攝影

北台灣百貨龍頭台北101宣布，攜手國泰人壽簽署商場合作契約，攜手進軍台中七期打造城市地標「置地廣場 台中」預計2030年開幕。

台中頂級住宅、商辦、百貨與飯店多箭齊發，加上近期多家精品品牌紛紛在此區尋找獨立店面，綜觀上述因素，七期將更具國際級規模，成為台中最重要的的都心區域。

據了解，「置地廣場 台中」鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約4.7萬坪，其中商業空間達3.5萬坪，B1至7樓為高端商場，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。

除了台北101未來進駐，七期近期更有頂級住宅案、商辦、飯店同步推進。「寶璽建設」攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造的「寶璽天讚」將是Nikken在台灣首座超高層住宅作品，將在上半年進場。

Nikken Sekkei曾設計日本晴空塔、東京巨蛋，更操刀設計擁有世界最長懸臂梁的杜拜最新地標One Za’abeel等，該案基地廣逾1200坪，是七期新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃坪數100至130坪，總銷140億元，遠超市場的開發強度及規模，展現出寶璽機構對於拓展台中國際視野及建築美學的決心。

事實上，商辦與飯店市場同步升級，近期重大開發案包括余曉嵐建築師事務所與英國凱達設計公司總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」潛在辦公室總樓地板面積約3.5萬坪，高樓層將引進萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌「JW Marriot」，平均房價破萬元，未來將會是中台灣住房價格最貴的品牌飯店。

另外，長榮酒店集團全新品牌「采寓 halo house」三月起試營運，凱悅飯店集團旗下精品酒店品牌Andaz安達仕也都將在今年起陸續進駐七期。

商辦部分，豐邑集團位在市政路、河南路口（惠民段118地號）約2500坪角地，將攜手榮獲過室內設計界最高榮譽Gold Key Awards肯定的香港鄭中設計事務所（Cheng Chung Design）興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元；市政、惠中路口(惠國174地號)3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元，還有惠國段180地號商辦案，光七期三案總銷就突破千億元。

而近期創下七期百萬單價紀錄的允將「TST台灣之鑽」，與即將動工的冠德與中鹿開發的「G9-1聯開案」除有商辦空間外，也將引進環球購物中心及凱悅酒店;「網銀國際總部」也將於2026年底完工,而「興富發惠國段90」則將於2028年完工。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，七期憑藉便捷的交通網絡、高端商場、頂級商辦與豪宅聚落，形成獨特的富豪集聚效應，隨「置地廣場 台中」的落成，未來七期不僅是台中的心臟，更將成為全台房地產與商業發展的焦點。

台中七期生活圈近年指標推案。圖／業者提供
台中七期生活圈近年指標推案。圖／業者提供

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