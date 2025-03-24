屢傳違反合約規定 台糖終止「巴克禮和睦居」租賃契約

台糖公司24日發布新聞稿表示，台糖公司已於2025年3月11日與「家苑健康股份有限公司」終止承租「臺南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）」，並希冀家苑公司於3月31日前將房地回復原狀返還。

台糖表示，家苑公司自承租台糖崇賢銀髮宅後，即屢屢違反合約規定，台糖數次要求改善未果，爰台糖依約終止雙方租賃關係。

台糖呼籲家苑公司應秉持誠信良善原則，回復租賃建物原狀返還台糖，也當妥處後續與次承租人（即簽約住戶）及員工等關係人之權益，善了後續相關人事宜。

據了解，家苑公司以「巴克禮和睦居」對外招租，卻屢傳糾紛，投訴台糖，台糖除規勸家苑公司誠善以對承租人外，也澄清非台糖介入。未來經營倘有侵害台糖公司之情事，經查證屬實，台糖將循司法途徑處理，以正視聽。