快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

國泰人壽攜手台北101合作「置地廣場 台中」萬坪百貨商場

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽繼推出台北「國泰置地廣場」、「置地廣場 桃園」、「置地廣場 台南」等複合式商用不動產指標後，2030年「置地廣場 台中」將於台中七期拔地而起，提供南來北往商務人士最佳商辦選擇。「置地廣場 台中」落腳中台灣重要中心商業區（台中七期），兼具規模化商業區、交通便利、都市規劃完善等條件，且台中市政府、台中國家歌劇院、文心森林公園等重要設施皆設置於此。24日，「台北101」首度宣布拓點計畫，選擇與國泰人壽「置地廣場 台中」合作，正式簽署「置地廣場 台中」百貨商場合作租賃契約，由國泰人壽總經理劉上旗、台北101董事長賈永婕代表簽訂，宣布雙方正式合作，將為中台灣區域經濟與城市發展注入全新動能。

「置地廣場 台中」定位以高端商場結合頂級商辦綜合大樓起造，總體規劃地上34層高、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，總投資金額突破百億。本次與「台北101」合作商場區域，包括地下1樓至地上7樓，租賃面積約1.7萬坪，由台北101進駐營運，可望創造上千個就業機會。

「置地廣場 台中」座落於台灣大道與文心路口，毗鄰台中市政府，未來更是雙捷運交叉口，位處台中商業發展核心地帶。國泰人壽以「大台中重要地標」為願景，精準布局，匯聚全球頂尖資源，聯手國際知名建築事務所Gensler——其代表作品涵蓋Apple紐約創始店、韓國COEX與Nvidia總部等世界級建築。Gensler聯合台灣頂尖顧問技聯組團隊，並融合國際視野與在地專業，確保將使本案在台中七期重劃區的頂級商辦與豪宅群中脫穎而出。

「置地廣場」為國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌，自2015年起陸續插旗台北、桃園、台南，這次更入主台中，逐步拓展版圖，以打造具休閒娛樂、頂級商辦及國際化的複合式園區為目標，期待能更貼近民眾生活圈、提供最好的休憩場所。台中位於台灣西半部的樞紐位置，擁有國家重要產業園區及龐大人口基數，國泰人壽早在2020年預告「置地廣場 台中」計畫，此次與「台北101」從初步接觸到達成合作，歷時超過四年，在規劃設計與營運定位上不斷激盪創新，將為民眾帶來全新的娛樂休閒空間與消費生活體驗。

國泰人壽不動產投資秉持長期發展策略，持續關注市場趨勢，讓「置地廣場」在台灣各地開枝散葉，推動區域發展。同時，國泰人壽積極響應2050年淨零碳排目標，將ESG理念融入營運政策，在建築開發過程中強調永續設計、節能設備、綠化空間及廢棄物管理，打造具備環境永續價值的指標性建築。「置地廣場 台中」以永續建築起造，將取得LEED黃金級標章、台灣綠建築銀級、BERS建築能效評估標示1級及智慧建築銀級認證，落實企業對永續發展的承諾，並創造兼具經濟價值與環境責任的頂級商辦綜合大樓。

台北101 商辦 國泰人壽

延伸閱讀

台中七期商圈新對手 101：台中將以潮流YZ世代為主客群

101走出台北、進軍台中 賈永婕：七年可損益兩平

台北101斥資45億元前進台中 台中101預計2030年正式營運

新商場再+1 台北101攜手國泰人壽前進台中2029完工

相關新聞

永豐實總經理李宗純驟逝 副總陳亭蓁暫代總經理職務

永豐實（6790）24日公告，總經理李宗純逝世，享年58歲。永豐餘（1907）集團今日接到李總驟逝的消息，全公司上下感到...

101進軍台中 七期多箭齊發成全台房地產焦點

北台灣百貨龍頭台北101宣布，攜手國泰人壽簽署商場合作契約，攜手進軍台中七期打造城市地標「置地廣場 台中」預計2030年...

「雙柯」未同步登台引揣測…光陽董事會聲明高層並無不合 經營團隊運作正常

光陽集團24日正式發聲明，光陽集團董事會於114年3月召開，會中全體出席董事一致決議鄭重聲明「公司高層並無不合，經營團隊...

高雄國賓飯店危老重建環評過關 民代痛批：市府與財團站在一起

高雄國賓飯店申請重建住商大樓，今天環保局召開環評審查審議，認為無須進入二階評估，初審通過，周邊住戶揚言打行政訴訟，撤銷環...

股東不滿？光陽發布聲明：無經營權之爭問題

機車大廠光陽載2022年意外丟掉蟬聯22年的機車龍頭寶座後，雖然持續朝「油電雙冠」目標前進，但與三陽的市占率並未拉進，市...

房仲：2023年全台公益出租房增37% 台中居六都之冠

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。