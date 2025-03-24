新光三越初夏購物節4/2起登場 檔期目標52億元

新光三越初夏購物節將於4月2日起登場，新光三越聯手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌，期望打造上半年最強購物盛事，新光三越喊出檔期目標52億，能再為集團營運添動能。

新光三越表示，全台新光三越不含中港店，今年以來微幅成長1%。新光三越小北門店仍照計畫進行，將於今年第3季開幕。

從業種來看，戶外商品成長幅度最高，成長34.6%，珠寶也因金價帶動，呈現雙位數成長。其他業種如休閒生活、女性雜貨等有個位數成長。

各館來看，新光三越南西店前三個月成長6%，其中以化妝品成長最多年增3%，女裝雜貨類成長4%、戶外休閒用品則達14％成長；台南新天地店年增2%，受到去年改裝效益與低基期影響，此外，台南店外客的消費有成長趨勢，營收占比從6％成長到10％。

新光三越初夏購物節4月2日起登場，新光三越表示，身為全台美妝王，消費者購買化妝品不但點數超額、配合銀行加贈，推出「買組贈點」，更聯手20大香氛品牌首度打造全台最大香氛圖書館，至於國際精品，新品全面到貨，提醒消費者要手刀把握前七日會員買萬送5,000點的最佳買點。

初夏購物節的會員專屬回饋包括：4月2日起化妝品單筆滿3,000送3,000點skm points、首七日名品單筆滿1萬送5,000點、skm pay首八日再加碼，新光三越聯名卡單筆刷8,000元加贈3,000點、8大指定銀行刷服飾（女性服飾／內睡衣／男性服飾／休閒服飾／兒童服飾）滿5,000元加贈2,000點skm points，不僅如此12大指定銀行亦推出多重消費滿額贈skm points等，就是要讓會員每一筆消費都能放大價值，買得超划算。