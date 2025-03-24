快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

新光三越初夏購物節4/2起登場 檔期目標52億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越初夏購物節4/2起登場，檔期目標52億元。記者侯思蘋／攝影
新光三越初夏購物節4/2起登場，檔期目標52億元。記者侯思蘋／攝影

新光三越初夏購物節將於4月2日起登場，新光三越聯手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌，期望打造上半年最強購物盛事，新光三越喊出檔期目標52億，能再為集團營運添動能。

新光三越表示，全台新光三越不含中港店，今年以來微幅成長1%。新光三越小北門店仍照計畫進行，將於今年第3季開幕。

從業種來看，戶外商品成長幅度最高，成長34.6%，珠寶也因金價帶動，呈現雙位數成長。其他業種如休閒生活、女性雜貨等有個位數成長。

各館來看，新光三越南西店前三個月成長6%，其中以化妝品成長最多年增3%，女裝雜貨類成長4%、戶外休閒用品則達14％成長；台南新天地店年增2%，受到去年改裝效益與低基期影響，此外，台南店外客的消費有成長趨勢，營收占比從6％成長到10％。

新光三越初夏購物節4月2日起登場，新光三越表示，身為全台美妝王，消費者購買化妝品不但點數超額、配合銀行加贈，推出「買組贈點」，更聯手20大香氛品牌首度打造全台最大香氛圖書館，至於國際精品，新品全面到貨，提醒消費者要手刀把握前七日會員買萬送5,000點的最佳買點。

初夏購物節的會員專屬回饋包括：4月2日起化妝品單筆滿3,000送3,000點skm points、首七日名品單筆滿1萬送5,000點、skm pay首八日再加碼，新光三越聯名卡單筆刷8,000元加贈3,000點、8大指定銀行刷服飾（女性服飾／內睡衣／男性服飾／休閒服飾／兒童服飾）滿5,000元加贈2,000點skm points，不僅如此12大指定銀行亦推出多重消費滿額贈skm points等，就是要讓會員每一筆消費都能放大價值，買得超划算。

新光三越 消費

延伸閱讀

上半年美妝最大盛事 新光三越初夏購物節4/2起登場

走過台中氣爆意外 新光三越初夏購物節業績挑戰52億

台中新光氣爆超過一個月仍封館 「第二賣場」月底移至台中世貿二館

影／超市生鮮怎麼辦？新光三越氣爆滿月 櫃哥今領貨說話了

相關新聞

永豐實總經理李宗純驟逝 副總陳亭蓁暫代總經理職務

永豐實（6790）24日公告，總經理李宗純逝世，享年58歲。永豐餘（1907）集團今日接到李總驟逝的消息，全公司上下感到...

101進軍台中 七期多箭齊發成全台房地產焦點

北台灣百貨龍頭台北101宣布，攜手國泰人壽簽署商場合作契約，攜手進軍台中七期打造城市地標「置地廣場 台中」預計2030年...

「雙柯」未同步登台引揣測…光陽董事會聲明高層並無不合 經營團隊運作正常

光陽集團24日正式發聲明，光陽集團董事會於114年3月召開，會中全體出席董事一致決議鄭重聲明「公司高層並無不合，經營團隊...

高雄國賓飯店危老重建環評過關 民代痛批：市府與財團站在一起

高雄國賓飯店申請重建住商大樓，今天環保局召開環評審查審議，認為無須進入二階評估，初審通過，周邊住戶揚言打行政訴訟，撤銷環...

股東不滿？光陽發布聲明：無經營權之爭問題

機車大廠光陽載2022年意外丟掉蟬聯22年的機車龍頭寶座後，雖然持續朝「油電雙冠」目標前進，但與三陽的市占率並未拉進，市...

房仲：2023年全台公益出租房增37% 台中居六都之冠

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。