永豐實總經理李宗純驟逝 副總陳亭蓁暫代總經理職務

永豐實（6790）24日公告，總經理李宗純逝世，享年58歲。永豐餘（1907）集團今日接到李總驟逝的消息，全公司上下感到哀痛，並且向李總家屬致上誠摯的慰問。

永豐餘與永豐實將協助家屬成立治喪委員會，處理後續相關事宜。永豐實並指派副總經理陳亭蓁暫代總經理職務，未來人事安排將依董事會決議辦理。永豐實營運各項事務正常推進，決策與業務運作未受影響。

永豐實總經理李宗純在產業界擁有深厚的歷練與遠見，自加入永豐實以來長年擔任要職，歷任業務協理、中國區總經理及總經理，對於企業經營與產品創新皆貢獻卓著，特別是在推動公司2021年掛牌上市的過程中，李宗純身為核心成員之一，發揮關鍵影響力。他一向以穩健領導風格、專業態度及高度責任感深獲團隊敬重，公司上下對其離世深感不捨與懷念。