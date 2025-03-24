安盛生結盟國際養生品牌余仁生 合攻個人健康管理市場

安盛生（6734）24日表示，將與日本樂敦製藥集團旗下百年保健養生品牌「余仁生」合作，推出結合檢測與營養補充的一站式個人化健康管理方案，揭開公司轉型的首部曲。全新的產品組合預計4月正式上線銷售，今年來自營養品的營收占比目標將達三成。

這是繼今年初安盛生與國內不孕症權威曾啟瑞醫師旗下的營養品品牌「Lady Flower」合作後，再次擴大在營養保健食品的布局。

安盛生董事長陳彥宇表示，過去公司專注開發並銷售個人化健康檢測產品，消費者即使知道檢測結果但沒有進一步讓自己更健康的解方，今年初推出伊必測排卵檢測與「Lady Flower」營養品的產搭組合後，頗獲好評，公司趁勢再與「余仁生」合作，藉由其產品的廣度擴大在功能性營養食品布局，也宣示正式啟動安盛生多元發展的轉型之旅。

以中草藥起家的余仁生，成立於1879 年，總部設於新加坡，迄今在新加坡、馬來西亞、中國、香港、澳門、台灣 及澳洲等擁有約200家分店，包括門市、中醫診所、藥膳餐廳。「余仁生」在全球綜合保健和養生領域享有領導品牌地位，去年日本樂敦製藥（持股60%）及三井物產（30%）聯合收購余仁生九成股權，交易估值高達46.5億港元（相當於新台幣逾197億元）。

陳彥宇指出，余仁生目前在台灣除直營門市及官網銷售外，這是首次與安盛生跨界合作，雙方初期將以余仁生明星養生品項包括野生即飲燕窩、原味滴雞精、珍珠粉，以及今年新推出有助女性調整體質的白鳳月舒飲為主，針對安盛生的主力產品「伊必測排卵檢測系統」、「安必測多功能檢測系統（血脂）」，鎖定孕期、產後及心血管疾病等相關營養補充品做搭配，未來不排除進一步根據個人化檢測提供客製化的搭產諮詢及建議服務。

陳彥宇表示，隨著健康意識的提升，保健食品市場持續快速增長，不僅台灣連續多年創新高，一年產值約新台幣1,700億元，全球保健食品市場更有逾千億美元商機，而在精準醫療及基因檢測技術進步的推波下，訴求個人化營養與健康管理也逐漸成為一大新趨勢。安盛生透過核心光學檢測技術PixoTest及AI賦能，開發出個人化數位健康檢測產品，如今再跨足營養保健食品領域，不僅迎合市場需求，更啟動公司轉型的首部曲，未來將循此模式深化布局，並採多元策略發展，追求營運的永續成長。