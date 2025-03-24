光陽董事會聲明高層並無不合 經營團隊運作正常

光陽集團24日正式發聲明，光陽集團董事會於114年3月召開，會中全體出席董事一致決議鄭重聲明「公司高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題，媒體報導內容不實」。

光陽集團今天表示，針對近期市場傳光陽集團的不實說明，其內容充斥穿鑿附會、斷章取義與惡意揣測，嚴重誤導大眾,並損害本公司名譽，對企業經營及品牌形象成重大傷害。

根據業界了解，會引起光陽這麼大動作澄清，光陽是國內機車銷售大廠，過去都是採行「雙柯」(柯勝峯及柯俊斌)分工共治的默契，3月中旬，光陽舉辦新車發表會，董座柯勝峯帶著兒子柯志達一起宣傳，執行長柯俊斌未步登台，引起市場各種揣測。光陽董事會不希望外界有過多的聯想，今天已正式發聲明，說明高層並無不合，經營團隊運作正常。

光陽集團今天聲明稿指出，董事會於114年3月召開，會中全體出席董事一致決議鄭重聲明「公司高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題，媒體報導內容不實。」對有心人士刻意散布不實訊息，意圖破壞公司發展、損害股東權益之行徑，予以強烈譴責。針對任何不實報導與惡意言論，將採取法律行動，追究相關人士之責任。

光陽早期與本田技術合作，全球機車市場逐漸成長，光陽於1992年自創KYMCO品牌，自主研發機種行銷全球，2003年，在光陽與本田雙方合意，終止技術合作關係，由光陽原始股東與光陽員工認股將本田持有光陽股份全數購回。自此，光陽成為一家100%獨立自主的台灣機車品牌，並且行銷全球。