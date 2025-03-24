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高雄國賓飯店危老重建環評過關 民代痛批：市府與財團站在一起

聯合報／ 記者王勇超郭韋綺／高雄即時報導
國賓重建案容積率高達1142%，量體大又挖得深，存在風險疑慮，30多名國賓不當容積自救會今到高雄市政府四維行政中心拉布條抗爭。記者郭韋綺／翻攝
國賓重建案容積率高達1142%，量體大又挖得深，存在風險疑慮，30多名國賓不當容積自救會今到高雄市政府四維行政中心拉布條抗爭。記者郭韋綺／翻攝

高雄國賓飯店申請重建住商大樓，今天環保局召開環評審查審議，認為無須進入二階評估，初審通過，周邊住戶揚言打行政訴訟，撤銷環評。民代痛批，本案明顯缺乏與當地民眾溝通，環評時與危老評估的地盤認定不同，明顯有所瑕疵，「今天環評通過代表市府和財團站在一起」。

工務局表示，國賓耐震初評報告因未有現地試驗或參考舊有地質鑽探資料，因此保守採用第三類地盤分析，而環評報告書依據開發單位大地技師說明，依據現地鑽探報告之試驗結果，屬第二類地盤，今日召開環評審查會議會中，亦要求開發單位補充於施工期間地質風險管理及因應對策。

市議員許采蓁說，開發行為應與地方共榮、共好，尤其更應該尊重承擔環境風險的居民，但本案明顯缺乏與當地民眾溝通，包括里長及其他利害關係人；環境風險包含對居民身心健康造成的影響，本案縮減棟距造成日照時間過短，明顯嚴重影響居民健康權及生存權，環評時與危老評估的地盤認定不同，也明顯有所瑕疵。

許采蓁表示，目前現有交通出入口規劃完全沒有與地方討論及達成共識，國民街本身的道路狹窄且缺少設置行人通行的空間，該區域住戶年齡大多為年長者，若直接將車道如路口設置於該地會嚴重影響居民安全。

許采珍強調，好的開發行為應該要與承受風險的利害關係人做好充分的溝通，本案對於周邊居民的身心健康安全尚有許多需要溝通的地方。應該要與里長和所有關係人說明清楚才能進行開發。

市議員邱于軒說，本案結構鑑定跟環評審查用的是兩套標準，重作危老結構鑑定時認定是第三類地盤（軟弱地盤），但開發商卻認定國賓是第二類地盤（普通地盤），「鑑定危老用嚴格標格，蓋大樓卻寬鬆認定」，今天環評通過，代表市府和財團站在一起。

國賓 環評

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