股東不滿？光陽發布聲明：無經營權之爭問題

機車大廠光陽載2022年意外丟掉蟬聯22年的機車龍頭寶座後，雖然持續朝「油電雙冠」目標前進，但與三陽的市占率並未拉進，市場也傳出內部股東對於董事長柯勝峯經營有點「雜音」。光陽發出聲明強調，「公司高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題」。

光陽3月舉行董事會，今則罕見發布聲明，指出近期特定媒體對光陽集團的不實報導，其內容充斥穿鑿附會、斷章取義與惡意揣測，嚴重誤導大眾，並損害公司名譽，對企業經營及品牌形象造成重大傷害。

光陽也表示，全體董事一致決議發出聲明，強調沒有經營權之爭問題。

光陽指出，對有心人士刻意散布不實訊息，意圖破壞公司發展、損害股東權益之行徑，予以強烈譴責，針對任何不實報導與惡意言論，公司將採取法律行動，追究相關人士之責任。