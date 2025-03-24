拚速度 蝦皮購物旗下蝦皮特選推北部五縣市當日到貨

蝦皮購物繼推出「隔日到貨」廣受好評後，由蝦皮直營賣場蝦皮特選再推進運送速度，24日重磅宣佈全新「蝦皮特選－當日到貨」服務正式上線，首波上線服務地區包含基隆、雙北、桃園、新竹，以「新竹以北當日到貨」奠定物流新里程碑。

蝦皮購物布局蝦皮店到店至今全台已有2,000間門市，其中破千間為24小時的智取店，為用戶帶來高度寄取件彈性。去年進一步推出「蝦皮店到店 - 隔日到貨」服務，不僅使用服務的用戶訂單量年成長二成，開通隔日到貨的賣場也看到最高30%的業績漲幅。

面對消費者追求更高效、便捷配送的需求，蝦皮購物宣布全新「蝦皮特選-當日到貨」服務即日起由新竹以北正式試營運，透過「無包裝」配送模式減少出貨時間，提升物流配送路線效率，消費者只要每日10點前於蝦皮直營賣場「蝦皮特選」下單，不限平日週末當晚21點前就能收到商品，享受今天訂今天到的零時差購物體驗。蝦皮購物也預告未來將擴大服務適用地區，致力為全台消費者縮短下單到收貨的等待時間，讓當日到貨成為新常態。

為慶祝當日到貨試營運開跑，蝦皮購物也週五「蝦皮特選日」再延長，祭出0元起免運、整點灑5折優惠券、下單滿888元月月抽iPhone 16三大優惠，首次購買的用戶再享額外5折優惠券，蝦皮特選「天天49元起」當日到貨免運吃到飽，讓消費者隨時都能輕鬆享受免運費、快速的物流服務。