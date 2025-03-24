高雄國賓飯店重建案環評過關 周邊住戶不滿揚言打行政訴訟

高雄老字號國賓飯店申請重建住商大樓，因是商五用地又獲危老認定，容積率從840%飆升為1142%，今天環保局召開環評審查審議，認為無須進入二階環評，初審通過。對此，議員邱于軒砲轟，很離譜，結構鑑定跟環評審查用的是兩套標準，鑑定危老用嚴格標格，蓋大樓卻寬鬆認定，痛批今天環評通過代表市府和財團站在一起。周邊住戶也揚言打行政訴訟撤銷環評。

高雄國賓飯店結構安全評估，2020年由高雄市建築師公會進行的結構檢測，危險度評估分數R值為26.87分，顯示結構安全，2022年該飯店委託台北市結構技師公會重提一份鑑定報告，危險度評分明顯提高，R值上升到65.71分。

周邊居民質疑，從26.87分升至65.71分，差異過大，認為耐震報告有瑕疵，加上愛河周邊是土壤液化潛勢區，蓋大樓存在極大風險，為此組成國賓不當容積自救會在去年國賓案環評審查提出疑義，要求市府重新鑑定並縮減國賓開發量體，同時向監察院提出陳情。

為了釐清爭議，高市工務局今年再度委託第三方的台灣省結構工程技師公會，對高雄國賓飯店進行重新耐震初評，評估結果建物危險度總評估分數R值為53.08，仍符合危老建築重建標準，國賓因多出容積獎勵，容積率從840%變1142%。

據了解，國賓開發案將規畫兩棟超高大樓、均超過50層樓，總計戶數約550戶，且將開挖地下28公尺，愛河旁住戶孫逸民表示，這深度挖得比過港隧道還深，地下都是沙地，開發量體這麼大，我們能不緊張嗎？如果國賓蓋得跟旁邊一樣高，我們都沒意見。

孫逸民說，國賓大樓車道入口從民生路改到國民街，汽機車規畫近1500個車位，這麼多車輛進出一定造成交通打結和交安顧慮，將循行政訴訟撤銷環評。前金區國民里長謝明致不滿說，開發單位應向附近住戶好好說明，卻關上溝通大門，完全不顧居民安全。

邱于軒今也出席環評大會為居民發聲，她表示，市府第三方鑑定報告用的地盤種類是第三類軟弱地盤，環說書卻是第二類普通地盤，根本是兩套標準，換言之，危老認定用最嚴格標準，蓋大樓環評卻採寬鬆標準，置大家安全於何地？