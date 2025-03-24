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中鋼2工程師魂斷玉山 公司發聲明：深感遺憾惋惜

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

同為中鋼工程師的陸姓男子與林姓女子，攀登玉山時在主峰與北峰交會處的「魔王坡」不慎墜落深谷，搜救人員找到時，兩人均已罹難。中鋼對此發表聲明表示，公司深感遺憾惋惜，並委請所屬單位給予家屬必要的協助。

中鋼說，對內將持續宣導同仁，在從事戶外活動過程應該做好事前各項準備，尤其具高風險的高山或海上活動更應掌握當地天候及環境的變化，確保自身安全，避免憾事發生。

彭姓男子22日上午11時許，向南投消防局報案，指稱他與陸姓男子（26歲）、林姓女子（25歲）相約登山，走不同路線，回程時卻意外發現2人的登山杖、帽子及血跡等遺留物在主北峰叉路口附近，且聯絡不上人，懷疑2人摔落山溝邊坡。

陸姓男子與林姓女子都是在中鋼擔任工程師，興趣都是登山，日前相約一起攀登玉山，21日申請入山，預計23日就要下山，陸、林2人一隊，另一隊是報案人彭姓男子，兩隊分別走不同的登山路線。

搜救隊23日上午6時許再度挺進搜索，徵調1名雪訓教練專技人員協助，展開地面部隊搜救行動，在極惡劣險峻環境下，歷經約4個小時高難度繩索下切，上午11時許於主北峰叉路口附近下方約380公尺深處找到墜谷的陸男與林女，2人均無生命徵象，中午12時許成功吊掛下山，將遺體交由警方及家屬。

同為中鋼工程師的陸姓男子與林姓女子，攀登玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切380米深谷，將其遺體移往平坦處後吊掛下山。圖／南投縣消防局提供
同為中鋼工程師的陸姓男子與林姓女子，攀登玉山主北峰叉路口「魔王坡」墜谷身亡，搜救人員下切380米深谷，將其遺體移往平坦處後吊掛下山。圖／南投縣消防局提供

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