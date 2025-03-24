新光三越初夏購物節4月2日登場 檔期業績拚52億元

隨著天氣回暖，最受消費者期待的上半年最大購物盛會－新光三越初夏購物節將於4月2日起盛大登場。新光三越聯手 120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴，打造上半年最強購物盛事。身為全台美妝王，消費者購買化妝品不但點數超額、配合銀行加贈，更推出「買組贈點」，並聯手20大香氛品牌首度打造全台最大香氛圖書館。至於國際精品，新品全面到貨，消費者要手刀把握前七日會員買萬送仟點的最佳買點。新光三越預期今年初夏購物節檔期將拚52億元，扣除台中中港店，預估與去年持平。

初夏購物節的會員專屬回饋包括4月2日起化妝品單筆滿 3,000 送 3,000 點 skm points、首七日名品單筆滿 1 萬送 5,000 點、skm pay 首 8 日再加碼！新光三越聯名卡單筆刷 8,000 元加贈 3,000 點、8 大指定銀行刷服飾（女性服飾／內睡衣／男性服飾／休閒服飾／兒童服飾）滿 5,000 元加贈 2,000 點 skm points，不僅如此 12 大指定銀行亦推出多重消費滿額贈 skm points 等，就是要讓會員每一筆消費都能放大價值，買得超划算。

身為全台美妝市佔王，新光三越攜手 120 大美妝品牌推出最強美妝商品陣容，除了打造消費者最喜愛的超級品牌日－聯手 7 大品牌推出 8 款限定「買組贈點」組合，加碼最高贈 2,000 點 skm points，更號召 20 大香氛品牌打造全台最大香氛圖書館、引進全台首發。超火紅的韓國高顏值美妝 fwee 快閃店等，就是要讓消費者搶先將上半年所需一次囤好囤滿！此外還有消費者最愛的 40 大國際名品，不但新品到貨最齊全，首七日會員再享單筆滿萬送仟點，還有春夏來臨，時尚達人們更要緊抓穿搭兩大關鍵字－Blokette style 和復古運動風，搭配超過 500 家服飾品牌全面 8 折起的獨家優惠，搶先購入今年春夏最夯的穿搭單品。

隨著社群媒體的蓬勃發展，MZ 世代對外貌管理的重視持續升溫，無論是精緻妝容、無瑕肌膚，還是日常保養，都成為展現個人風格的關鍵。因應這股趨勢，在家就能輕鬆享受醫美級護膚體驗的高效保養品更是備受青睞，包括ESTEE LAUDER 小綜霸組、LA MER 醇萃修護晚霜組等；同時面對快節奏生活，能在短時間內達到高效緊緻、煥發肌膚光澤的家用美容儀迅速崛起，包括Panasonic 高滲透離子美容儀 EH-ST99-N、嘉儀 愛麗朵爾光透美容面罩、MYFELL PRIIÖ P1 潼妍煥采美容儀等，成為忙碌族群的保養新寵，讓美麗更有效率。