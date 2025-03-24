瑞銀：日本央行凍息到7月升1碼、日圓走強明年直奔142

日本央行在最近的貨幣政策會議按兵不動，行長植田和男的論調較為平衡，表明政策正常化將循序漸進，需通盤考慮經濟風險。通脹方面，上周五公布的2月日本核心通脹數據顯示同比上漲3.0%，略高於市場預期，比日本央行官方2%的目標高出整整一個百分點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，日本經濟狀況已經發生了變化，足以調整對2025年唯一一次加息的預期時間點。瑞銀現在認為，這次25個基點（1基點為0.01個百分點）的升息更有可能在7月進行，而不是之前預期的10月。

另外，關稅和法規的不確定性可能至少會在短期內持續下去。這或導致波動性加劇，並使日本股票整體呈區間震盪走勢。日本股票方面，可以考慮將日本銀行作為核心持倉。此外，還有優質股票，其盈利驅動因素在當前充滿不確定性的環境中更具韌性。瑞銀財管CIO繼續預期日圓兌美元將在年底前升至145日圓兌1美元，到2026年3月進一步升至142日圓。