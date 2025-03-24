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TOYOTA ALTIS 原廠升級服務體驗 GR SPORT 專屬運動魅力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA推出針對ALTIS之GR Sport「避震器組」及「後防傾桿」升級服務。業者提供
TOYOTA推出針對ALTIS之GR Sport「避震器組」及「後防傾桿」升級服務。業者提供

TOYOTA COROLLA ALTIS於2020年導入GR Sport車款，由GR團隊專業調校跑車化懸吊系統，強化前後避震器阻尼係數，並加粗防傾平衡桿，有效減少過彎時車身側傾，提高車身穩定度。上市後即引起熱烈迴響，獲得廣大車主肯定。

為了讓更多車主體驗GR Sport的運動化駕馭感受，TOYOTA原廠推出專為2019至2023年式ALTIS車主(非GR Sport版本)所提供之升級服務，車主可藉此將愛車升級為GR Sport版本之「避震器組」及「後防傾桿」，以提升操控性及行車穩定性。

TOYOTA原廠表示本次升級之零件係專為ALTIS車款所設計，經過嚴格測試與驗證，品質可靠，且升級後可享有1年或2萬公里(以先到者為準)的原廠保固，無需擔心售後問題。即日起於全台TOYOTA服務廠開放升級，並提供專案優惠價予車主(避震器組新台幣15,980元、後防傾桿新台幣6,980元 ; 皆含稅及安裝工資)，歡迎車主預約，體驗GR Sport升級，讓駕駛更具運動風采。

自2022年起，TOYOTA已陸續推出RAV4/ALTIS全速域與車道置中、ALPHARD電動滑門加速、COROLLA CROSS底盤強化支架、RAV4/COROLLA CROSS PVM錄影盒、COROLLA CROSS BSM盲點偵測系統及RAV4無線座充等，一系列針對不同車型的升級服務，讓車主可以享受購車當下未享有的配備。

TOYOTA原廠亦表示今年將持續提升車主用車體驗，提供更多升級品項予全台車主，歡迎車主至TOYOTA UPGRADE SERVICE網頁瀏覽愛車的升級品項。

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