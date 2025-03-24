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台北101去年締造營運新高 今年拚續創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台北101在2024年再創營運佳績，商場營業額突破230億元，穩居北台灣第一，觀景台來客數約150萬人次，稅後淨利達25.67億元，每股盈餘1.75元，獲利表現同步刷新歷史紀錄，展現強勁市場韌性與競爭優勢。

近年來，全球經濟與消費趨勢變化，使得零售與觀光市場面臨諸多挑戰。然而，台北101透過精準的會員分群經營，與卓越的顧客服務，加上精品旗艦店改裝，成功推動去年商場營業額突破230億元，再度創下歷史新高，穩居北台灣第一的龍頭地位。

隨著2024年國際旅遊市場回溫，台北101觀景台持續拓展客群與多元通路，策畫豐富精采的四季策展，並因應時事推出「夢想高飛」公益特展，推廣台灣觀光與棒球文化，使得觀景台來客數持續成長，達約150萬人次，成為全球旅客必訪景點之一。

展望2025年，台北101表示，將持續深化經營策略，利用獨特場域特性，強化發展自身優勢，創造差異化，以維持穩定獲利成長。

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