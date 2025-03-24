智慧城市展台北高雄雙展場 吸引近15萬人次參觀

台北市電腦公會今天表示，2025智慧城市展暨2050淨零城市展於台北與高雄雙展場，共計吸引近15萬人次參觀，其中有來自59個國家、138個城市，近3000名海外代表親臨現場。

台北市電腦公會說明，海外市政與企業人士參與2025智慧城市展暨2050淨零城市展人數較2024年成長28%，創歷史新高。本屆展會顯示，台灣縣市政府積極投入智慧城市發展，並攜手企業共同推動城市經濟與產業發展。

台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉表示，高雄市透過本次展會，成功將成熟的智慧解決方案輸出至國際市場。例如，菲律賓武端市與資拓宏宇簽署交通與救災應變中心規劃案，美國加州佛雷斯諾市與先進醫資「雄健康」簽約，共同推動智慧醫療應用。

台北市政府則在展覽期間與鴻海合作，透過其專業技術與強大算力，深化大數據中心的資訊分析與系統串接，期為市民提供更高效的智慧城市服務。

另外，新北市政府與加拿大、巴西、西班牙、美國、荷蘭及ICF等國際城市代表與組織進行深入交流，並安排參訪已導入大數據人工智慧（AI）監控系統的八里焚化廠，展示「轉廢為能」技術如何透過垃圾焚燒發電，供應當地居民用電需求。

此外，桃竹竹苗4縣市首長於展會期間共同簽署「大矽谷區域智慧發展倡議」，推動跨縣市數據共享、智慧交通建設、遠距醫療服務等計畫，打造無縫的數位生活圈，提升交通、醫療、教育與文化資源的可及性。