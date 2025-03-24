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走過台中氣爆意外 新光三越初夏購物節業績挑戰52億

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越初夏購物節將於4月2日起跑，檔期業績目標挑戰52億元。記者林海／攝影
新光三越初夏購物節將於4月2日起跑，檔期業績目標挑戰52億元。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越在台中店發生氣爆意外後，首次進行檔期行銷，初夏購物節將於4月2日起跑，檔期業績目標挑戰52億元，消費動能主要來自於化妝品、名品、香氛等業種。

今年百貨營運雖然面臨相當大的挑戰，但新光三越表示，扣除台中店，今年業績至今仍有微幅成長，顯示氣爆發生至今後，對於其他店的影響並不明顯，而以退稅金額來看，在台南店的營收占比由6%增加到10%，國外旅客到南部旅遊的人次增加。

新光三越表示，其中戶外業種成長34.6%幅度最大，珠寶類別在金價走高帶動下也有雙位數成長，而休閒生活、女性雜貨、家庭用品都有近10%的成長，化妝品業績則持平。

化妝品 業績 百貨

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