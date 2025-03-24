影／國賓重建開發案容積率高達1142% 公民團體：裁量權過於寬鬆
高雄國賓重建案容積率高達1142％，因台北京華城案受關注，該開發案量體大又是深開挖，引發愛河周邊住戶疑慮存在風險。高市府重請第三方鑑定評估，危險度分數R值為53.08，符合危老建築，公民團體質疑，第三方鑑定報告一樓R值27.25，依國土署標準應以一樓為評估基準，市府卻採4樓R值53.08認定為危樓，要求市府說清楚並公布報告書。
國賓重建開發案正在環評審查階段，多個公民團體及周邊住戶今天到四維行政中心拉布條抗爭，國賓不當容積自救會代表孫逸民指出，市府工務局請第三方鑑定國賓是否符合危老容積獎勵，2月20日公布報告其R值53.08分，符合危老容積獎勵，讓原先最高商5用地容積率從840 %飆升為1142 %。
孫逸民表示，第三方鑑定報告有兩個數據，一樓R值27.25結構安全，然而市府卻對外宣稱國賓R值53.08符合危老獎勵，因此要求市府對外公開建請政府公開第三方鑑定報告。
根據「建築物結構安全評估」所有講習和手冊，均以一樓為評估基準，目前全台灣所有建築物也都以一樓評估建築物的結構安全，第三方鑑定報告稱4樓是國賓「軟弱層」，然而「弱層」乃法定名詞，在國土署公告「建築物耐震設計規範」裡有明確客觀定義，應與上層比較之後，下層較弱才能稱「弱層」。
孫逸民說，自救會多方查證結果，鑑定報告以四樓R值作為鑑定結果，此份報告極可能沒有結構數據參數，只憑主觀判斷「軟弱層」，要求第3份鑑定報告須透明公開，未來也不排除找第四方公正專業單位再做鑑定，對4樓是否為結構弱層關鍵環節，是否違反內政部相關規則及學理基礎，將4樓與下層作比較，而非與上層比較。
危老容積獎勵涉及龐大建築容積利益，衝擊既有都市規劃的人口上限設定，更可能引起土地正義問題。特別是對於愛河流域高度液化潛勢區，則需建構更合理的控制機制。
森林愛樹協會理事長莊傑任說，國賓重建案將蓋成兩棟超高大樓，對周邊住戶棟距形成極大壓迫，採光、通風、居住品質因設計不當受影響，剝奪日照權、景觀權，國賓只顧自己開發，卻不顧環境周遭狀況，他強調，環評如果再沒有善盡把關，形同霸凌周邊住戶。
住戶委任律師簡凱倫指出，國賓開發案最大爭點在於深開挖量體過大，環評委員也多次指出新地下室深開挖導致周邊地水水文破壞和地質呈現問題，存在風險疑慮，又是位在土壤液化潛勢區，依據環評法第8條規定開發行為對環境有重大影響之虞，應該要進入第二階環評做更嚴謹評估。
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