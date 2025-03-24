影／國賓重建開發案容積率高達1142% 公民團體：裁量權過於寬鬆

高雄國賓重建案容積率高達1142％，因台北京華城案受關注，該開發案量體大又是深開挖，引發愛河周邊住戶疑慮存在風險。高市府重請第三方鑑定評估，危險度分數R值為53.08，符合危老建築，公民團體質疑，第三方鑑定報告一樓R值27.25，依國土署標準應以一樓為評估基準，市府卻採4樓R值53.08認定為危樓，要求市府說清楚並公布報告書。

國賓重建開發案正在環評審查階段，多個公民團體及周邊住戶今天到四維行政中心拉布條抗爭，國賓不當容積自救會代表孫逸民指出，市府工務局請第三方鑑定國賓是否符合危老容積獎勵，2月20日公布報告其R值53.08分，符合危老容積獎勵，讓原先最高商5用地容積率從840 %飆升為1142 %。

孫逸民表示，第三方鑑定報告有兩個數據，一樓R值27.25結構安全，然而市府卻對外宣稱國賓R值53.08符合危老獎勵，因此要求市府對外公開建請政府公開第三方鑑定報告。

根據「建築物結構安全評估」所有講習和手冊，均以一樓為評估基準，目前全台灣所有建築物也都以一樓評估建築物的結構安全，第三方鑑定報告稱4樓是國賓「軟弱層」，然而「弱層」乃法定名詞，在國土署公告「建築物耐震設計規範」裡有明確客觀定義，應與上層比較之後，下層較弱才能稱「弱層」。

孫逸民說，自救會多方查證結果，鑑定報告以四樓R值作為鑑定結果，此份報告極可能沒有結構數據參數，只憑主觀判斷「軟弱層」，要求第3份鑑定報告須透明公開，未來也不排除找第四方公正專業單位再做鑑定，對4樓是否為結構弱層關鍵環節，是否違反內政部相關規則及學理基礎，將4樓與下層作比較，而非與上層比較。

危老容積獎勵涉及龐大建築容積利益，衝擊既有都市規劃的人口上限設定，更可能引起土地正義問題。特別是對於愛河流域高度液化潛勢區，則需建構更合理的控制機制。

森林愛樹協會理事長莊傑任說，國賓重建案將蓋成兩棟超高大樓，對周邊住戶棟距形成極大壓迫，採光、通風、居住品質因設計不當受影響，剝奪日照權、景觀權，國賓只顧自己開發，卻不顧環境周遭狀況，他強調，環評如果再沒有善盡把關，形同霸凌周邊住戶。