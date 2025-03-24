國賓危老重建遭質疑 陳其邁強調：符合危老改建標準

國賓飯店危老重建案的容積獎勵遭到質疑，高市工務局今天強調，整起案件完全依法依規審查，相關程序合乎法定標準，已完成多次耐震評估確認符合危老重建標準，呼籲民眾回歸專業與事實，勿再誤導社會大眾。

高雄市長陳其邁說，經過第三方鑑定，國賓飯店符合危老改建標準，尊重相關單位的專業評估，交通影響評估及環境影響評估也必須尊重專業的審查，市府也會嚴格把關。

針對民眾指控國賓危老重建案未符合相關規範，特別是在危老重建耐震初評的部分，並質疑其安全性。工務局說，高雄國賓飯店建築物前曾有二次評估報告，第一次是業者在2020年為辦理建築物公共安全檢查，依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，委託高雄市建築師公會進行建築物耐震初評，評估報告的危險度總評估分數R值26.87分。

第二次則是業者為辦理該棟建築物危老重建申請，自行在2022年依危老重建條例委託台北市結構工程工業技師公會進行耐震初評，評估危險度總評估分數R值52.45分，大於45分，符合危老重建標準。

工務局說，鑑於前開二次評估結果有所差異，為求慎重，委請第三方評定機構「台灣省結構工程技師公會」重新評估高雄國賓飯店建築物耐震初評，經其評估結果指出危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，已達危老重建標準，足認市府工務局原審查並無違誤。

工務局強調，第三次委託台灣省結構工程技師公會進行該棟建築物耐震評估，該公會評估結果明白指出「建築物有較特殊的中間軟弱層行為」，應以第四樓斷面計算其抗震能力才符合整棟建築物的評估。並非以一樓為標準，台灣省結構工程技師公會也指出，一樓並非軟弱層，不能以一樓為基準層作為評估耐震能力依據，應以該棟建築物結構系統、構造別、細部、現況及定量分析等因素進行整棟建築物的耐震初評。