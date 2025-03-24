台北101斥資45億元前進台中 台中101預計2029年正式營運

台北101與國泰人壽24日正式簽署商場合作契約，宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」。台北101董事長賈永婕24日表示，該項目總投資金額高達45億元，預計於2029年正式營運，並期望七年內損益兩平，成為台中商業新核心。新商場雖然仍未命名，但是會沿用101這個名稱。

「台中101」預計落腳於台中精華地段，結合國際級購物、商務辦公及休閒娛樂設施，為台中帶來嶄新的都市商業風貌。賈永婕表示，這次與國泰人壽的合作，是台北101首次跨足台中市場，希望透過雙方資源整合，打造具備國際競爭力的商業綜合體，提升區域經濟價值。不同於台北101以高端精品為主，台中101將聚焦YZ 世代，以潮流時尚、年輕活力為主軸，為中台灣帶來全新商業體驗。

台北101過去以高端精品定位為主，吸引金字塔頂端消費客群，而台中101則將以更年輕的YZ 世代為主要客群，打造充滿潮流感的商場氛圍。賈永婕表示，隨著年輕族群成為市場消費主力，台中101將突破傳統高端商場框架，融合潮流時尚、娛樂體驗，提供新世代獨特的購物感受，讓台中成為年輕消費者最嚮往的時尚中心。

台北101作為全球知名地標，象徵台灣的國際化與前瞻發展。而國泰人壽深耕台灣數十年，在壽險、金融與不動產投資領域擁有深厚實力。兩大企業長期投入綠色永續，對於企業經營理念有共同願景，因此這次合作洽談可說是一拍即合。憑藉台北101在高端商場卓越的經營實力，與國泰人壽豐富的地產開發與管理經驗，強強聯手打造「置地廣場 台中」，不僅創造大量就業機會、帶動區域經濟活力，更將為消費者帶來前所未有的精緻購物與生活體驗，為台中城市發展注入新動能。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。這棟綠建築不僅展現永續發展理念，更將成為台中新一代地標性建築，預計於118年完工。

賈永婕表示，我們期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」台北101總經理朱麗文則提到：「我們將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。

國泰人壽總經理劉上旗強調：「國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。我們很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級。」

這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。未來，雙方將持續深化合作，為台中開啟更多可能，打造獨具特色的國際級城市地標。