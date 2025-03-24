快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

台灣生技業者赴新加坡 推廣中醫藥優勢盼深化市場

中央社／ 新加坡24日專電

台灣生技業者今天在新加坡出席商機媒合活動，中華民國中醫醫學會全國聯合會理事長顧明津表示，台灣強項在於保有傳統作法，又有現代工法結合，期待拓展東南亞等地市場，讓更多人看到台灣中醫藥等產業優勢。

「台灣生技中醫藥赴新加坡泰國拓銷團」在新加坡參與外貿協會舉辦的業者媒合活動，拓銷團團長顧明津及惠民署生醫董事長彭淑玲、新加坡台貿中心主任劉千翡等人出席。

此次拓銷團成員包含惠民署生醫、費生恩分子應用、富田製藥廠、沅顧科技、國際引藻生物科技、國科生技製藥、智靈捷生技、台灣利得生物科技。

駐新加坡代表處經濟組長吳文忠致詞時表示，台星經貿密切，貨品貿易額持續成長；台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣的第6大貿易夥伴，而新加坡人口組成以華人居多，加上和台灣一樣面臨高齡化問題，相信台灣科技強項、結合中醫藥技術，將有更大的產業拓展空間。

顧明津告訴中央社，市面上有來自不同國家與地區的產品，不過，台灣的優勢在於保有傳統作法，又有現代工法的結合，可以做出「有品牌、有療效、被認定」的優質產品。

顧明津指出，台灣中醫藥相關產業發達，期待藉著這次拓銷團造訪，不僅強化台灣與新加坡的民間交流，也能進一步拓展更高層級、深化東南亞等地市場，讓更多人看到台灣中醫藥等產業優勢。

延伸閱讀

美國施壓下 馬來西亞準備嚴查NVIDIA高階晶片流向

國銀前二月新南向放款達標65% 川普新政添變數

新南向放款 兩月大增475億 對印度、新加坡量能增最多

張善政率團赴新加坡考察 交流智慧政府及AI發展

相關新聞

影／國賓重建開發案容積率高達1142% 公民團體：裁量權過於寬鬆

高雄國賓重建案容積率高達1142％，因台北京華城案受關注，該開發案量體大又是深開挖，引發愛河周邊住戶疑慮存在風險。高市府...

國賓危老重建遭質疑 陳其邁強調：符合危老改建標準

國賓飯店危老重建案的容積獎勵遭到質疑，高市工務局今天強調，整起案件完全依法依規審查，相關程序合乎法定標準，已完成多次耐震...

北美線4月貨櫃運價喊漲 貨櫃三雄將依市場需求跟進

全球貨櫃輪運價指數（SCFI）迄上周五（21日）為止出現連十跌，四大主要航線運價走弱，業內預期，減班效應將發威，全球貨櫃...

紅海問題未解 長榮、陽明獲利可期

去年紅海危機爆發，造成全球船舶供需吃緊推升運價大漲，貨櫃三雄去年再度大賺，合計賺逾新台幣2,500億元，長榮、陽明成為高...

永豐餘 循環經濟績效佳

2025「第五屆台灣循環經濟」21日舉行頒獎典禮，百年企業永豐餘獲頒「企業傑出獎」，肯定永豐餘在一個世紀的發展歷程中，致...

經濟選書／八二法則 簡化流程

「不容修改的計畫，是差勁的計畫。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。