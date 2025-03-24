紅海問題未解 長榮、陽明獲利可期

去年紅海危機爆發，造成全球船舶供需吃緊推升運價大漲，貨櫃三雄去年再度大賺，合計賺逾新台幣2,500億元，長榮（2603）、陽明 （2609）成為高現金股息殖利率個股；法人分析，葉門胡塞組織重啟攻擊行經紅海等船舶，紅海問題未解，今年貨櫃運價、獲利跟著出現想像空間。

貨櫃雙雄長榮、陽明已經成為法人心目中的高現金股息殖利率的個股，長榮海運去年稅後純益為1,394.53億元， 年增294.64 %，EPS 64.87元，寫史上第二高紀錄；董事會決議將配發現金股利每股32.5元，以長榮21日收盤價227.5元計算，現金殖利率約14%。

2024年陽明海運稅後純益較前一年大幅攀升達641.79億元，年增率1265.5%，EPS 18.38元，每股配發現金股利每股7.5元，以21日收盤價76.8元計算，現金殖利率為9.7%。

法人分析，長榮及陽明股本大是具流動性的個股，今年再度成為高殖利率概念股，目前最大關鍵在於今年的運價表現能不能維持高獲利。也有兩個重點，首先觀察今年首季運價及營收表現，另外，SCFI已連十周下跌，4月喊漲能否成真，其次，注意紅海問題加重後，船舶遶行好望角的影響會不會造成船舶供應不足。

就目前長榮海運跟陽明的營收表現分析，第1季的表現應該還是比去年同期出色，長榮海運累計前兩個月合併營收為764.81億元，成長30.69%。陽明累計前兩個月營收為322.87億元，增幅為14.28%。