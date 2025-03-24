北美線4月貨櫃運價喊漲 貨櫃三雄將依市場需求跟進

全球貨櫃輪運價指數（SCFI）迄上周五（21日）為止出現連十跌，四大主要航線運價走弱，業內預期，減班效應將發威，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，遠東-北美線4月開始加收GRI （綜合附加費），運價估漲四成。

亞洲出口貨量有望在4月開始復甦，再加上航商陸續在3月擴大減班，4月減班規模約占過去總供給量的10%，航商漲價計畫將持續推進。據了解，全球前幾大航商都有不同漲價策略，國內的長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）也都會依市場需求跟進調漲運價。

全球貨櫃輪4月運價概況

物流業者分析，全球貨櫃輪在農曆年後，一直貨量不足，全球貨櫃輪運價指數跌跌不休，四大主要航線都走低。不過，時序將進入4月，根據貨主準備出貨的概況分析，貨量需求會逐漸增溫，再加上2、3月市場低迷，貨櫃輪業界擴大減班，航班減少、貨量增加效應下，該漲還是會漲。

近期，美西每40呎櫃跌破2,000美元，貨櫃輪業者普遍認為這是不合理價格，目前統計各家業者喊漲的概況，雖然有人調升GRI，有人直接漲價，推估每FEU（40呎櫃）漲價700-1,500美元區間，漲幅較當前運價約從四成起跳。

物流業者分析，美西當前的運價幾乎接近航商的成本價，航商3月擴大穩定運價減班措施，業界推估，隨著航商對於4月北美線的漲價態度，預期4月即將出爐的現貨運價也將跟著觸底反彈；美西線4月中旬運價有望回升到2,650 美元左右，美東則有望回到3,650美元。

全球航運市場不確定因素仍多，國內最大的海運物流業者台驊控股認為，今年美國總統川普關稅政策、俄烏戰爭及以哈衝突等地緣政治，仍是牽動今年貨櫃輪運價走勢的最大的變數，由於不可控制變數多，對於運價連十跌也不必過於悲觀。

4月漲價是勢在必行，因為4月是美國線新年度合約談判的最重要關鍵期，因為紅海危機再起，推估各大船公司跟客戶簽定的長約是一定要漲價，因為市場變動太大，合約內勢必會增加各種附加條件。

今年影響全球貨櫃輪最重要的兩大關鍵變數，首先就是美國總統川普上任後的關稅政策，如果大陸出口面臨高關稅，要注意物流市場貨量的移動。其次，紅海危機無解，全球各大航商的態度都一樣，需要更明確的安全保障，才能放心讓船隻重新行經紅海相關海域。如今胡塞戰鬥組織「青年運動」再次發動攻擊，也跟美國槓上，勢必阻礙紅海與蘇伊士運河的船隻通行。