永豐餘 循環經濟績效佳

2025「第五屆台灣循環經濟」21日舉行頒獎典禮，百年企業永豐餘（1907）獲頒「企業傑出獎」，肯定永豐餘在一個世紀的發展歷程中，致力實踐全循環經濟，最佳化產品的設計與產出，最大化能資源的再利用率，並朝向氣候科技產業轉型，邁向循環經濟與智慧能源兼具的碳科技產業模式。

由中華經濟研究院綠色經濟研究中心創設的《台灣循環經濟獎》，旨在鼓勵及引導企業邁向循環經濟，促進企業達成零排放與零廢棄。永豐餘以農業餘料造紙跨入工業生產，深知自然資源的可貴，堅持以可分解與可再生的天然纖維為原料，秉持「零廢棄」的核心精神，力行永豐餘學院院長何壽川提倡的「醣經濟」，打造出永續的全循環經濟，發揮百年企業的減碳影響力。

低碳能源部分，永豐餘木質素生質能發電設施，擁綠電憑證，一年提供1.5億度綠電。永豐餘工紙沼氣發電，將製程水中的有機物經獨家培養的厭氧菌處理轉成甲烷，裝置容量5,200kW，為全台灣最大的沼氣發電系統，帶動「廢水發電」的環保新里程碑，目前可再生能源占35%。另方面，藉由設備節電，永豐餘近四年累計節電逾1.1億度，溫室氣體減量5.8萬噸二氧化碳當量。

在廢棄物處理部分，永豐餘廢棄物資源化比率達93%。此外，永豐餘重視水資源的源頭管理與設備創新，台灣紙廠水的重複利用率平均逾90%，三事業群總耗水量2023年較2022年減27.7%。

永豐餘生產原料來自經FSC(森林驗證)的永續木纖維，永豐餘台灣工紙有95%來自回收紙。透過持續突破與創新，永豐餘更研發出沒有PE塑膠淋膜的「益利(CircuWell)全紙回收食安用紙」、可直接耕除且助益土壤肥力的「農地用紙」，透過改質而來的纖維材料科技產品，以紙代塑，引領綠色好生活。永豐餘已跨入儲能領域，推動虛擬電廠以聚合並交易電力資源、微電網解決方案與綠電交易媒合，精進創新型智慧能源系統並建置碳管理平台。