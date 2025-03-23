友善環境 創造卓越／企業財報 接軌IFRS永續準則

在極端氣候事件頻傳、環保與人權意識高漲的現今社會，企業的環境、社會和治理（ESG）表現已成為各方關注的焦點。而隨著監管力道的提升，對永續資訊的需求也由廣泛的多元利害關係人—包括政府、非政府組織、員工和社會大眾等—聚焦至資本市場。

強化永續資訊揭露

投資人、金融機構在評估投融資標的時，除了財務績效的考量，也更加關注企業面對永續風險的經營管理與策略布局，促使企業在財務報告之外，亦須強化對永續資訊的揭露，尤其是可能影響個體未來財務報表的永續相關資訊。

近年來，國際上各種永續報導準則、框架接續問世，從多元利害關係人觀點發展的「全球性報導準則（Global Reporting Initiative, GRI）」、投資人與股東觀點的「整合性報導框架（IR）」、「永續會計準則（SASB）」到「氣候相關財務揭露（TCFD）」、「自然相關財務揭露（TNFD）」以及即將發布的「不平等與社會相關財務揭露（TISFD）」等，企業面臨著如何理解、整合這些揭露框架的要求，並將永續資訊連結至財務資訊的挑戰。

表面上看來，企業揭露的永續資訊愈來愈多、框架的一致性看似提高，治理、策略、風險管理與指標目標四大構面對企業而言並不陌生，但實務上不同企業應用這些框架的深度與嚴謹程度不同、永續報導邊界模糊或與財務報導邊界的不一致、指標要求各自解讀的落差等，都造成投資人與融資方應用揭露資訊的困難。

例如，投資人若直接比較兩間鋼鐵公司所揭露的碳排放強度（二氧化碳當量排放量／百萬元營收），可能會誤認為排放強度較低的公司減碳作為較積極，然究其原因，有可能是該公司的碳盤查範疇不完整，導致資訊解讀的偏誤。

20多年前，財務會計領域也曾有類似的情況。當時各國因法律與商業習慣差異而有不同的會計原則，造成財報使用者解讀與詮釋跨國財務報表的困擾。全球化浪潮下，資本市場對全球單一會計準則的需求高漲，國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation，以下簡稱IFRS基金會）及其成立的國際會計準則理事會（IASB）制定了國際財務報導準則（簡稱IFRS會計準則）。

會計準則全球一致

根據2024年的統計，全球已有168個司法管轄區採用了IFRS會計準則作為其財務報告標準。過去成功整合各國會計準則的經驗，也使IFRS基金會被期望能建立以投資人為中心、全球一致的永續揭露準則。2021年，IFRS基金會成立了國際永續準則委員會（ISSB），於2023年發布首批兩號「國際財務報導準則永續揭露準則（IFRS Sustainability Disclosure Standards，簡稱IFRS永續揭露準則）」第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」（簡稱S1），以及第S2號「氣候相關揭露」（簡稱S2），並於2024年1月1日正式生效。