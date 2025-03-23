經濟選書／八二法則 簡化流程

「不容修改的計畫，是差勁的計畫。」

──普布利烏斯．西魯斯（Publius Syrus）格言

第一步，設定目標。這一步確立需要完成的任務，並指出該如何達成這項任務。

第二步制定策略，使公司能夠爭取到成長與獲利的機會。愈早修正策略，就會愈早停止現金流損失。不要指望在第二步制定的策略草案，能永遠指引公司走下去。只需要這個策略來推動企業進入第三步，在這個步驟中，執行和營運團隊會為策略架構增添實質內容，並為企業未來的發展提供新結構，促使公司聚焦客戶群和產品供應進程，推動獲利成長。

執行第二步時，我們不求完美，只求進步。在第一步目標會議後30天內安排第二步策略會議。用八二法則找出公司所做的哪20％工作，產生了80％收入。了解這一點使你能夠快速區分哪些有效，哪些無效。

你無法單靠蒐集數據，就明白接下來該採取什麼策略。你和團隊須根據第一步設定的目標選擇策略。除非你有必須優先處理的嚴重問題，否則請專注於一項能發揮核心優勢的策略就好。讓你的策略根基，建立在能發揮核心優勢的方案上。一旦你決定以此作為策略，資料就會告訴你實現目標的最佳方法。

確定核心優勢的方法，是利用八二法則進行簡化、區分，以集中資源。請記住，在最初的100天內，你要優先考慮的是速度。因此，請務必認知到，你在短短幾天內建立的策略草案，是為了推動組織進入下一步，即第三步：由高階經理人和管理團隊為策略提供具體內容，並為公司設計接下來的發展架構。這個架構將實現、促進公司對關鍵客戶、產品的投入程度，以利第一年度結束前，達到利潤成長目標。

第二步應出現的策略，需要依據現實情況，進行配合調整。就像第一步和第三步一樣，第二步的安排是為了將組織推進到最後一步，也就是行動計畫。這將是前100天內必須收穫的重要成果。

在第一步中設定目標，需要評估公司過去和現況，並著眼未來。為了實現第一步設定的主要目標和計畫，必須從情況評估中獲得觀察，並將它轉化為策略框架，以建構一個能策略性執行目標的結構。

獲利成長營運系統的第二步，通常在管理團隊會議中展開。他們會分析最新數據，與前一年資料比較，利用這些結果形成的框架推動決策，這些決策將引導第三步要建立的策略結構。在第二步框架，管理團隊要決定實踐公司長期目標（三到五年）所需的具體內容，即更加明確的目標細項。一旦明確提出目標細項，須確保組織在這些項目達成共識。

（摘自《八二法則管理實務》，大是文化出版）