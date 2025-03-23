數位行銷／厚植AI技能 提升競爭力

AI技術正在重塑行銷領域，這些技術的進步也凸顯軟技能的重要性。行銷人若想保持競爭力，必須培養一系列的軟技能，以確保能夠有效運用AI工具，又可同時維持與客戶的真誠連結。

在此高速變化時代，適應力成為行銷人核心能力。AI技術不斷更新，行銷策略須靈活調整，以跟上市場變化。Netflix利用AI分析用戶觀看習慣，並據此調整內容推薦策略。然而，真正的競爭力來自於行銷團隊對數據變化的快速適應與靈活應對。他們不僅依賴AI，還積極監測消費行為，並透過創新行銷手法維持品牌吸引力。

創造力仍然是AI無法取代的關鍵競爭力。雖然AI能夠生成內容，但突破性的創意仍然來自人類。AI可以根據數據分析提供最佳投放時間與受眾，但這樣的策略無法取代人類創意洞察。Nike行銷團隊運用創造力將品牌故事與消費者情感緊密連結，打造出讓人難忘的行銷內容。行銷人提升創造力，包括接觸不同靈感來源，例如藝術、電影或文化活動，並培養批判性思考，確保每個行銷策略都帶有獨特的人性溫度。

在評估AI提供的行銷建議時，批判性思考能力非常重要。AI雖能提供大量數據與預測，但它的分析仍受限訓練數據的品質與範圍。例如，亞馬遜曾在2018年使用AI來篩選招聘候選人，卻因數據偏差導致對女性候選人產生不公平篩選結果。這凸顯行銷人不能完全依賴AI，而必須透過批判性思考來驗證其輸出，確保策略決策符合道德標準與業務目標。

溝通能力同樣不可或缺，尤其是在向非技術背景的團隊或客戶解釋AI技術應用時，要能夠以簡單易懂的方式傳達資訊。Tesla的行銷方式正是溝通能力的最佳示範。Elon Musk透過社群媒體與大眾直接溝通，讓技術門檻極高的自動駕駛技術變得通俗易懂，進而提升消費者的接受度與品牌忠誠度。

AI雖然可以分析數據，卻無法理解人類的情感需求。例如，Airbnb在疫情期間推出的「線上達人體驗」計畫，不僅分析數據，更基於對消費者需求的同理心做出行銷決策。該計畫讓用戶即使無法旅行，仍能透過線上活動與世界各地的人連結，進而強化品牌忠誠度。

領導力在AI時代尤為重要，因為行銷領導者需要引導團隊適應技術變革，並確保AI應用與品牌策略一致。例如，微軟公司執行長薩蒂亞・納德拉透過數據驅動決策，成功轉型微軟的雲端與AI服務，並將品牌帶向新高度。

解決問題能力也是行銷人必備的軟技能，因為AI雖然能夠自動化許多決策，但仍無法應對所有行銷挑戰。好比Spotify 利用AI進行音樂推薦，然而當用戶反映推薦內容過於單一時，行銷團隊便迅速介入，透過手動調整推薦機制來改善使用體驗。

最後，倫理決策能力是確保行銷人在使用AI技術時，能夠負責任地考慮數據隱私與公平性。例如，Google在面對AI演算法的偏見問題時，成立專門的倫理委員會來審查技術應用的合理性。

AI的崛起雖然為行銷領域帶來巨大的變革，但真正的行銷價值依然來自於人類的軟技能。行銷人應該將AI視為強大的輔助工具，而非完全依賴的決策機制。透過持續學習與實踐這些軟技能，行銷人將能夠在AI時代持續發揮影響力，並為品牌創造真正的價值。