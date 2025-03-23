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NIKE公布財報 法人點名儒鴻、豐泰等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

NIKE公布財報，上季營收113億美元，年減9%，略優於市場預期，主要因假期銷售佳，其中，鞋類營收年減12%、服飾年減3%。地區部分，北美營收年減4%、中國年減17%，毛利率年減至41.5%，因假期促銷導致折扣維持高檔，每股獲利（EPS）0.54美元，優於預期。

國內大型法人機構表示，就NIKE的鞋類品項觀察，營收優於預期，主要因跑鞋及Mercurial Global football的新品發布，使得performance的表現優預期，展望春季，將聚焦籃球、足球訓練及sportswear，Nike SKIMS將於春季於北美發售。

其中，NIKE上季存貨75.3億美元，季減6%、年減2%，過時存貨持續下滑。展望本季營收下滑中雙位數，主要考量中國及墨西哥關稅影響，目前NIKE 服飾和鞋類於中國產能比重分別達18%、16%，這部分大多集中於中國業者，估本季毛利率下滑，顯示品牌為關稅主要承擔者，導致展望低於預期，然今年1~2月已開始減少促銷幅度。

分析師認為，雖NIKE表示中國關稅將影響下季展望，但對台廠而言，儒鴻（1476）於中國無產能，鞋類於中國廠區比重低於9%，相對於中國供應商影響不大。儒鴻去年來自NIKE營收仍成長，估今年維持成長態勢。

鞋類部分，豐泰（9910）稼動率維持八成，因主要產品短期未在NIKE主推品項，估未來一到兩季營運平淡。NIKE看好未來機會在跑鞋、足球鞋等類別，志強-KY來自NIKE營收主要為足球鞋及跑鞋，成長不受展望疲弱影響，持續看好營運後市。

營收

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