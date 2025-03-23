新聞分析／101公司治理 還需要長遠眼光

台北一○一董事長賈永婕去年以黑馬之姿上任，迥然不同的行事作風，拉高了台北一○一聲量，但批評聲浪也同樣不小，只能說是「黑紅」。若想要成為與眾不同的董事長，美麗的賈永婕顯然還需要一張更有說服力的成績單，以及長遠的公司治理眼光，才能讓台北一○一持續在國際舞台上發光發熱。

賈永婕上任不久，從最擅長的公益著手，更搭上了世界棒球十二強賽中華隊優異表現熱潮，讓台北一○一「夢想高飛」公益活動吸引不少目光，只是在大樓點燈時，用了「永婕同心」字樣，被外界批評為公私不分、公器私用，也讓單純的公益活動失焦。

賈永婕高調的作風也讓有些立委看不下去，批評了幾次，同時，也有不少過去合作點燈的廠商質疑，合約中明明載明點燈字樣要與公益相關，為何台北一○一帶頭違約？

對於內外雜音，賈永婕未曾認錯，不過，近幾個月來，點燈次數明顯減少，台北一○一也不再強調「永婕同心」。顯然，賈永婕除了擁有能將外界批評轉化為自我鼓勵的調適能力外，修正能力也不差。

只是，賈永婕上任後，台北一○一對外公布訊息，幾乎都只能以賈永婕臉書粉絲頁為主要管道，企業發言體系形同虛設，發言人更只是掛名。

台北一○一雖未上市櫃，但也是公開發行公司，明確的企業發言體系機制，不只關係著社會觀感，也對公司股東、員工、企業經理人、政府管理當局帶來巨大影響，這是公司治理相當重要的一環。

台北一○一從成立之初就面向國際市場，它不僅是台灣地標，也是世界高塔聯盟成員、世界最高綠建築，它乘載著台灣的國際形象與能見度，它的公司治理原則，也應該要有國際級水準。

誠然，台北一○一去年營收、獲利都創下歷史新高，但功勞卻非去年任期不到四個月的賈永婕能獨攬。若要走出不一樣的路，賈永婕就需要有更多開創性的作為，將台北一○一引領至更高的國際新高度。