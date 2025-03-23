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101股權異動 馬上推新合作

聯合報／ 記者林海／台北報導
台北一○一從成立之初就面向國際市場，它不僅是台灣地標，也是世界高塔聯盟成員、世界最高綠建築，它乘載台灣的國際形象與能見度。記者潘俊宏／攝影
台北一○一從成立之初就面向國際市場，它不僅是台灣地標，也是世界高塔聯盟成員、世界最高綠建築，它乘載台灣的國際形象與能見度。記者潘俊宏／攝影

台北一○一日前董事會通過去年財報，營收、獲利均創歷史新高，每股純益達到一點七五元，雖然大股東伊藤忠才剛宣布釋股，持股進一步降低到二成以下，但董事長賈永婕卻表示樂觀其成，更有新合作案迫不及待要對外說明，規畫將啟動嶄新計畫，進一步拓展品牌影響力，深化高端商場經營，帶來更精緻的消費體驗。

台北一○一上周五舉行董事會，除通過去年財報，更有一項合作案悄悄進行，據了解，此次新合作案對象為國內企業，台北一○一雖然對於合作內容保密到家，但賈永婕卻是十分興奮，在原訂二十六日的登高賽記者會之外，臨時又要在二十四日舉辦記者會，顯然對合作案的效益信心滿滿。

而台北一○一最大股東日商伊藤忠釋股，六家泛公股銀行聯手吃下釋出的股權後，泛公股能掌握的股權已經接近七成。台北一○一內部也透露，此次股權變化，原本就十分穩固的經營權並不會受到影響，而伊藤忠處分持股釋也並非如外界猜測釋對投資台灣沒信心，而是純粹的財務考量。

伊藤忠想處分持股並不是最近的事情，只是在去年底才浮上檯面，而伊藤忠要賣股的關鍵原因在於，現階段的持股比例必須按權益法認列於合併報表，但在財務考量上，希望持股降至百分之二十內無重大影響力標準，就可依成本法列於財報。

百貨業人士解讀，伊藤忠要出脫持股，除了財務考量外，另有一說是台北一○一這幾年的獲利並不算特別突出，前年的每股純益僅一點五一元，去年則為一點七五元，在百貨業中雖然不差，但若是以投資報酬率來說，就顯得有些雞肋。

「但這也不代表伊藤忠對於投資台灣失去信心。」該人士說，伊藤忠透過日本全家轉投資台灣全家超商，更是最大股東，這代表仍看好台灣。

只是此次公股銀行溢價購買，難免會影響到自身財報，外傳未來台北一○一將會推動上市讓這些股東有退場管道，但百貨業人士則認為可能性不高，首先，京站在興櫃多年，一直無法轉上市，就是因為主管機關認為京站只有一個主要營業據點，易受到外界環境變化影響，而同樣條件的一○一也過不了這關。

其次，先前傳出中信有意願接手伊藤忠手中的持股，但最終卻是公股行庫集體買下，就可看出政府介入的痕跡，不希望讓台北一○一這樣的台灣地標離開政府手中，因此若未來上市，讓公股行庫退場，豈不是又有失去控制力的風險？

對於伊藤忠調整投資布局，台北一○一表示，尊重其經營考量，在穩健股東結構的基礎下，台北一○一將持續展現穩定的獲利能力與營運動能。

京站 百貨 財務

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