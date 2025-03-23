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國際鋼價近期普遍上漲 大陸市場…觀察指標

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鋼價近期普遍上漲，中國大陸市場明顯虛弱，主要受到多國對其祭出反傾銷制裁，造成大陸鋼材外銷受困，市場信心需進一步提振。但隨開工季需求逐步釋放，鋼價短期有望止跌走穩，長期走勢仍需關注房地產市場與政策調控動向。

中鋼（2002）專家說，大陸鋼市量體太大，占全世界生產與需求50%以上，國際鋼市要維持榮景，大陸市場一定要先穩住。

實務顯示，大陸在最上游鐵礦石原料方面，交投冷淡，報價偏向消極，鋼廠多維持低庫存運行，僅部分鋼廠逢低補庫存，顯示鐵礦石需求疲弱，價格上漲動力不足。

廢鋼市場面臨類似處境，雖然大陸鋼筋期貨觸底回升，但觀望心態濃厚，廢鋼商不願低價拋售，交易量下滑，預期短期仍將維持弱勢震盪。

中鋼專家說，大陸鋼市庫存去化緩慢，鋼筋產量減少，線材、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲和中厚板產量增加，顯示鋼廠生產結構的調整。儘管去化速度偏慢，但整體庫存仍處下降趨勢，顯示市場供需壓力相對有限。

中鋼 鋼價

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