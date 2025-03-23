鋼市Q2有望迎一波榮景 中鋼、中鴻開漲盤 市場樂觀上半年行情

中鋼（2002）、中鴻（2014）陸續開漲盤，燁輝（2023）、盛餘（2029）、新光鋼（2031）等將跟進調漲，預期各家月底前開出新價格將全部走高，市場期待新一波鋼鐵漲勢可貫穿整個第2季，對上半年樂觀看待。

近期全球鋼鐵市場迎來新一波價格調整潮，美國熱軋報價達每公噸1,000美元，歐洲行情硬挺，越南台塑河靜高爐廠熱軋漲20美元。

中鋼4月與第2季新價上漲鋼種為近期最多，中鴻跟進提高報價，反映市場供需變化向需求端傾斜，預示第2季鋼鐵產業將迎來一波榮景向上行情。

鋼市新一輪漲勢

上市公司鋼廠主管說，中鋼、中鴻漲價後，燁輝、盛餘、新光鋼、高興昌等將跟進漲價，反映鋼廠對需求的樂觀預期。

中鴻指出，全球經濟環境正在改善，例如歐洲央行降息1碼、美國2月消費者物價指數（CPI）優於預期、歐美製造業採購經理人指數（PMI）上升。此外，中國大陸兩會提出「穩增長、促消費」政策基調，擴大財政赤字率至4%，預期將支撐經濟動能。這些因素共同推動全球鋼鐵需求復甦。

此外，國際市場變化也為鋼鐵產業提供支撐。美國2月中以來，鋼價因關稅政策上漲近30%，熱軋出廠價已突破每噸1,000美元。歐洲因鋼鐵防衛案新制，進口免稅額度調低，推升當地鋼價，國際鋼鐵行情向上，為台灣鋼廠提升更大出口競爭力。

上市公司鋼廠主管說，期待第2季鋼鐵產業都能穩定站在榮枯線以上，基礎建設需求增加是強勁支撐。例如，德國計劃擴增5,000億歐元基建投資，大陸持續推動粗鋼調控與產業重組，有機會進一步推升價格。

上市公司鋼廠主管指出，各國對大陸低價鋼品防堵措施也為市場提供穩定性。包括越南、南韓、印度、墨西哥等對大陸鋼品展開反傾銷調查，我財政部對大陸產製進口熱軋立案調查，都有助穩定鋼市秩序，防止低價傾銷對市場的衝擊。



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