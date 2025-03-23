台北自行車展接單聚焦 業者預期春燕將飛來

台北國際自行車展將於26日開展，今年接單表現受到矚目。由於自行車產業經過近二年的庫存去化，通路端庫存水位已降至疫情前水準，第1季正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，業內預期，春燕即將飛來。

由外貿協會主辦的2025 台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE），即將於3月26日至29日於南港展覽館盛大登場，作為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，今年集結來自35個國家、980家國內外企業，共設置3,600個展位，全面呈現自行車產業的技術突破與市場發展趨勢。

今年展覽以「Ride the Revolution」為主題，展現全球自行車市場的新世代變革，已吸引來自80多個國家、超過3,000位國際買主預先登記參觀，預期將為產業帶來豐碩的國際商機。

台北國際自行車展小檔案

今年TAIPEI CYCLE於展前一日辦理國際記者會，首次推出「封館試乘 Bike Demo Exclusive Test Ride」，邀請來自全球12國的國內外媒體與業界人士，搶先體驗最新技術與創新產品，親身感受最新的智慧騎行設備、電輔車動力系統、輕量化材質與創新騎行體驗等。

台北國際自行車展屬於B2B的專業展，更因台灣自行車產業在全球具備足夠的競爭力，因此每年的台北自行車展展出的新設計與技術，都對自行車產業的趨勢發展有重要影響。

之前自行車展因為疫情造成影響，之後又因整體產業的庫存水位過高，影響業者開發新車款的進度。在經歷過自行車超過一年的庫存去化之後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）去年全年營收較前一年分別年減7%和年增9%；今年前二月巨大、美利達營收已出現大幅年增率，更使自行車產業今年的表現受到市場矚目。

今年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心主題。「創新動能」聚焦翻轉產業典範的新科技，推出Bike Vision創新及新創活動、以及自行車產業歷史悠久的標竿d&I Awards創新設計獎，集結具未來影響力及商業發展性的自行車創新及新創企業，為業界發掘下世代的產業獨角獸。