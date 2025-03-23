產業追蹤／AI產業競爭 躍國家戰略重心

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）今年2月出訪亞洲與歐洲多國，規劃商談AI研發與資料中心等相關基礎設施合作事宜。首站是日本，並與日本首相石破茂、軟銀創辦人孫正義會面，討論美日兩國在AI的相關合作。並與孫正義共同宣布OpenAI與軟銀將在日本成立合資公司「SB OpenAI Japan」。孫正義也宣布軟銀旗下LY Corp.和PayPay等公司，預估每年將使用價值約30億美元的OpenAI工具。

奧特曼接著拜訪南韓首爾，與三星董事長李在鎔和孫正義三方會談，主要針對美國總統川普宣布星際之門計畫的合作關係進行商談。也與SK集團董事長崔泰源及多家企業領導人會面。SK海力士與三星皆有生產AI用高頻寬記憶體（HBM）與新一代DRAM，可透過與半導體業者合作，建構星際之門計畫中AI相關晶片的競爭力。此外，Kakao執行長鄭信亞也與他宣布合作聯盟，該集團包含通訊軟體、網路銀行、叫車應用程式、電子商務、支付和遊戲等領域，藉由合作以擴大OpenAI在南韓的應用服務發展。

接著他前往印度，會見印度電子與資訊技術部，討論印度發展AI生態系統的策略。印度為OpenAI第二大市場，奧特曼強調印度在AI領域的發展潛力，特別是小型推理模型方面。未來不排除考慮在印度設立資料中心。

奧特曼後來轉往歐盟，首站在德國柏林工業大學並舉辦AI座談會，並宣布於慕尼黑成立歐洲區域為數第六個辦公室。此外，他也出席2月10日法國總統馬克宏和印度總理莫迪主持的「人工智慧行動高峰會」，奧特曼提及AI快速發展、通用人工智慧（AGI）的願景及全球生態合作發表談話。他表示，全球企業在AI應用可去衡量如何透過AI降低成本、提高效率並開發整合AI的新商業模式，帶動產品創新。馬克宏也宣布將實行法國版星際之門計畫，將投資1,790億美元於AI基礎建設。

中國大陸2024年1月外公布研發的DeepSeek推理模型以「低成本、開源模式」橫空出世，奧特曼就積極進行二度全球出訪；此次參訪多國，有意透過招商引資、技術合作等方式，以維繫市場競爭力。DeepSeek主張以更低成本進行開發，對OpenAI的構成威脅，也凸顯美中科技競爭白熱化。

DeepSeek崛起揭示AI發展趨勢，在不犧牲效能前提下提高效率，將成為未來競爭的核心。DeepSeek上市後，大陸3月上旬舉辦的兩會，更藉此對外彰顯大陸企業在AI領域的崛起，預期大陸會提高科研經費，推動AI等高科技領域的發展。

在美國積極推動AI建設、大陸AI取得重大進展之餘，歐盟委員會主席范德萊恩近期宣布啟動「Invest AI」倡議，統整包含500億歐元歐盟資金，及1,500億歐元民間投資，該計畫內含200億歐元基金以建立AI超級工廠，專注訓練大規模複雜AI模型，助力歐洲發展AI。

從OpenAI積極尋求聯盟，不難理解AI要能持續精進，必須透過應用讓模型訓練以更接近通用型AI。各國在採用AI工具時，基於國安或隱私等議題，開始提出使用限制條件。如美國政府機關與部分州政府、南韓政府機關都禁止使用DeepSeek；大陸也讓自身的雲端應用服務大廠不提供ChatGPT等服務，以免生成未經審查的內容。

因為AI大型語言模型有適地性特質，印度基於資安疑慮，也有開發大型語言模型規畫。假設開發大型語言模型需有市場規模作為前提，已具該優勢的OpenAI更需積極鏈結全球市場應用。反觀具中文應用優勢的DeepSeek，希望透過開源取得訓練資料並擴大市場，然各國基於資訊安全為由提出使用限制，DeepSeek發展僅能先以大陸市場為主，顯現AI產業競爭已超越企業層面，基於會影響國家安全、經濟發展和全球科技主導權，成為各國戰略競爭的要項。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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