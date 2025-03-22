ESG時代來臨 專家拋出永續會計人才短缺成挑戰

隨著全球ESG永續發展趨勢升溫，台灣政府也要求所有上市櫃公司自2025年起全面編製永續報告書，資本額達100億元以上的企業須自2026年開始適用S1與S2揭露標準，並在2028年擴大至所有上市櫃公司。同時，政府也進一步規範永續報告與碳排放報告須由專業人士簽發確信報告。然而，這些確信報告與傳統財務報表的簽證有何不同？會計師的法律責任又將如何界定？

在法律框架尚未完全明確前，台灣法治會計學會特別於2025年3月21日舉辦研討會，邀請四大國際會計師事務所的ESG負責會計師與司法官，共同探討永續報告的法律定性，期望藉此健全台灣的永續發展環境。

法治會計學會理事長李坤璋教授，早在30多年前便開始關注地球暖化與環境議題，並參與企業社會責任（CSR）評量系統的制訂，如今更親自協助多家上市櫃企業推動ESG，並獲得TCSA白金獎。

李坤璋在研討會上強調，會計師在ESG發展過程中扮演專業守門人的角色，但目前會計師簽證ESG報告的法律責任仍未明確，因此有必要進一步釐清。

研討會中，資誠聯合會計師事務所趙永潔會計師首先分享「ESG發展對財務會計的影響」，他指出，未來的財務會計將不僅包含傳統會計，還需涵蓋永續會計內容。

接著，勤業眾信聯合會計師事務所陳盈州會計師報告「會計師簽證永續報告書的準據、方法論與意見類型」，他提到，目前多數簽證類型仍屬於有限確信，未來仍有提升空間。

安永聯合會計師事務所林孟賢會計師則探討「會計師執行碳盤查報告簽證的現況」，並指出目前市場上會計師從事碳盤查簽證的比例極低，品質也參差不齊。最後，安侯建業聯合會計師事務所朱成光資深副總經理，分析「永續發展與內部控制制度」，強調ESG應納入風險管理與內部控制，才能真正內化於企業文化。

此外，研討會特別邀請台灣高等法院金融專庭鄭昱仁法官與法務部國際與兩岸法律司羅儀珊檢察官，針對報告內容提供法律見解。他們認為，目前資本市場在推動永續發展時，仍缺乏法制化的思維，若要使永續發展制度更加健全，必須加速補足相關法規。

最後，李坤璋強調，台灣在永續發展過程中最缺乏的是人才培育，特別是永續會計人才，大學會計系仍以傳統財務會計為主，難以滿足未來永續會計的需求。2026年起，上市櫃公司將陸續適用永續會計準則，但資本市場仍未準備好足夠的人才，因此如何調整會計教育與課程架構，將成為會計行業未來的關鍵課題。