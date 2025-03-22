台灣ETC經驗進軍印度泰國 亞太道路收費聯盟簽MOU

遠通電收不但在台灣成功營運國道電子收費ETC，還進軍泰國及印度，移植台灣的經驗且成效佳，日前主導設立「亞太道路收費聯盟」，與泰國、紐西蘭、印度簽合作備忘錄（MOU）。

遠通電收日前發布新聞稿，泰國自2021年起與遠通電收合作，於當地新建的M81及M6高速公路導入ETC系統，總長近300公里，規劃設置28座收費門架，將分別於今年第3季及明年完工。

另外，泰國M9高速公路自2022年導入ETC，已有超過66萬名車主登記使用，駕駛平均行駛速率提升1.8倍，每車道每小時可增加43%車流量，收費站前壅塞情況改善達95%。

遠通電收移植ETC到印度也有進展，目前已在當地國道44號設立6座ETC試辦點。遠通電收表示，印度正在評估，在其他高速公路採用台灣RFID與AI車牌辨識技術，擴大ETC應用。

遠通電收指出，子公司遠創智慧今年也積極爭取協助印度政府及收單銀行發展智慧收費方案。

「2025智慧城市展」3月18日在台北登場，遠通電收參展，並攜手遠創智慧與中華智慧運輸協會（ITSTaiwan），於19日舉辦「國際智慧運輸高峰會」。

遠通電收於高峰會主導設立亞太道路收費聯盟。遠通電收表示，19日由中華智慧運輸協會理事長施義芳代表台灣，與泰國、紐西蘭、印度等國的ITS協會理事長與代表，共同簽署亞太道路收費聯盟（Asia-Pacific Road User Charging Alliance）合作備忘錄。

遠通電收說，這項合作是以「淨零智慧交通需求管理」為主題，為解決各國交通日漸壅塞現況提出具體解決方案，共同促進亞太區域永續交通發展。

遠通電收表示，亞太道路收費聯盟的成立，有助台灣在這亞太區域平台上，持續將ETC與ITS的成功實證經驗分享給亞太各國。未來也將持續拓展海外市場並深化國際合作，推動創新且永續的道路收費機制。