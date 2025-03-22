快訊

金秀賢被指性變態！30日飛高雄櫻花季 班機行程曝光了

陸博主爆「男頂流秘戀經紀人」 肖戰打假小隊闢謠：藝人單身

60歲銀行員退休買下千萬新房秒後悔「節儉還是快破產」最終妻子神救援

導遊領隊評量測驗首節到考率8成 通過筆試還要職前訓練

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
觀光署長周永暉（左）與考選部主任秘書董鴻宗（中）巡視考場。圖／觀光署提供
觀光署長周永暉（左）與考選部主任秘書董鴻宗（中）巡視考場。圖／觀光署提供

114年導遊人員及領隊人員評量今、明兩天舉行筆試測驗，觀光署長周永暉上午偕同評量承辦單位台灣評鑑協會代表，巡視報名人數最多的國家考場。本次評量符合參測資格人數共1萬4087人，其中導遊5478人（華語3566人、外語1912人）、領隊8609人（華語3515人、外語5094人）。今天登場的是領隊人員評量，首節到考率80.66%。

觀光署說，為促使現行導遊人員及領隊人員選才、培才機制更符合市場導向，且能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，立法院提案修正發展觀光條例，原由考選部辦理的導遊人員及領隊人員考試，改由交通部辦理。

觀光署表示，希望能透過符合市場實務需求的評量方式，測驗出具導領人員專業知識、技能、語言能力且具有熱情之優秀人才，投入台灣觀光產業。

今年度為觀光署第2次辦理評量測驗，觀光署說，通過評量測驗的考生，還需接受職前訓練，以確保導領人才擁有足夠的知識及技能，能有效適應觀光旅遊市場快速變遷之能力，以提供旅客高品質的旅遊體驗，並強化台灣旅行業的競爭力及持續發展的動能。

導遊 華語 觀光署

延伸閱讀

導遊、領隊考試今登場1.4萬人報考 華語類2大原因創新低

影／雪山外籍登山客受傷獲救 領隊無照又未保險將受罰

奇萊東稜山難1死…隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

2025首屆世界鳥博在台灣 各國委員大讚台灣生態旅遊

相關新聞

導遊、領隊考試今登場1.4萬人報考 華語類2大原因創新低

交通部觀光署辦理114年導遊人員及領隊人員評量測驗今天登場，這也是觀光署第二度辦理的導遊、領隊人員評量測驗，今年符合參加...

運價指數連十跌 四航線齊挫…亞洲出口歐美何時復甦成關鍵

美國總統川普關稅大刀下，亞洲出口到歐美的貨量依舊低迷，全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌。最新一期上海集裝箱出...

導遊領隊評量測驗首節到考率8成 通過筆試還要職前訓練

114年導遊人員及領隊人員評量今、明兩天舉行筆試測驗，觀光署長周永暉上午偕同評量承辦單位台灣評鑑協會代表，巡視報名人數最...

榮成11項循環經濟模式榮獲台灣循環經濟獎雙料認證

榮成（1909）推動淨零轉型發展 11 項循環經濟模式再次獲得中華經濟研究院評審肯定，21日「2025 第五屆台灣循環經...

豐田章男站台 和泰攻性能車…全球首家海外示範據點開幕

和泰集團為推廣TOYOTA性能車GR品牌在台影響力，昨（21）日宣布首家官方示範據點GR Garage林口旗艦館正式開幕...

豐田集團父子甩尾表演 技驚四座

和泰集團轉投資事業車美仕籌備GR Garage近一年，在開幕之前車友預期GR Garage將成為日本豐田性能車改裝配備的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。