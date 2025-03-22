導遊領隊評量測驗首節到考率8成 通過筆試還要職前訓練

114年導遊人員及領隊人員評量今、明兩天舉行筆試測驗，觀光署長周永暉上午偕同評量承辦單位台灣評鑑協會代表，巡視報名人數最多的國家考場。本次評量符合參測資格人數共1萬4087人，其中導遊5478人（華語3566人、外語1912人）、領隊8609人（華語3515人、外語5094人）。今天登場的是領隊人員評量，首節到考率80.66%。

觀光署說，為促使現行導遊人員及領隊人員選才、培才機制更符合市場導向，且能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，立法院提案修正發展觀光條例，原由考選部辦理的導遊人員及領隊人員考試，改由交通部辦理。

觀光署表示，希望能透過符合市場實務需求的評量方式，測驗出具導領人員專業知識、技能、語言能力且具有熱情之優秀人才，投入台灣觀光產業。

今年度為觀光署第2次辦理評量測驗，觀光署說，通過評量測驗的考生，還需接受職前訓練，以確保導領人才擁有足夠的知識及技能，能有效適應觀光旅遊市場快速變遷之能力，以提供旅客高品質的旅遊體驗，並強化台灣旅行業的競爭力及持續發展的動能。