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藥局「行業內的人在賣、行業外的人在買」 大樹展店放緩

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大樹（6469）發言人盧山峰21日表示，2024年藥局出現不理性競爭，大樹因此採取保守展店策略，去年底店數來到386店，店數成長15%，低於過往的20%。今年考量藥局競爭的情況並沒有改變，甚至要觀察競爭是否將更劇烈，因此設定今年展店幅度同樣是15%，估新增近60店，店數規模可望超過440家店。中長期要開到700店的計畫則仍不變，只是發生的時間點可能往後延。

大樹召開法說會，盧山峰表示，2024年藥局整體市場規模已達2132億元，進入高齡化社會後，包括醫療用品、健康照護、營養保健等需求，勢必將快速增加。

市場看好藥局因整體市場成長加上連鎖率低，吸引眾多業者投入發展。盧山峰表示，目前已進入第三波整併，呈現「行業內的人在賣、行業外的人在買」，新一波的整併潮是由不同領域的業者進場競爭，不少藥局將經營權移交給新入行的團隊，展現高強度的競爭。

也因此，去年是大樹藥局展店最保守的一年。大樹在2016年至2020年每年以30%展店速度成長，進去2021年後展店速度下降至20%，去年進一步下修至15%，今年亦延續去年的保守展店策略。截至2月底全台大樹藥局家數來到395店。

不過，大樹努力在品類上尋求突破，包括藉由與SUGI的合作導入日系商品，與日本Akachan Honpo簽約，強化在母嬰市場的布局，另外結合聽力師設立大樹聽力中心，並在大樹寵物打響知名度後，今年預計將寵物健康導入藥局，預估第2季就會開始看到愈來愈多的門市導入寵物專區。

在海外市場方面，大樹醫藥與晨暉生技在馬來西亞合資成立的「GTSW Bio」，去年底宣布紅麴複方產品進駐馬來西亞連鎖藥局集團「Big Caring Group SdnBhd」近600家連鎖藥局。大樹表示，在馬來西亞的投資損益已轉正，接下來將強化銷售渠道布局。

在大陸市場方面，首家中國門市「大樹漱玉」今年2月已在濟南開出，台灣藥局王登陸讓市場寄予厚望。不過，大樹表示，大陸發展需測試二年的時間，且至少要開10、20家店才能得到具有參考價值的數據，未來二年在中國大陸的布局仍無法展現爆發力。

寵物 馬來西亞

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