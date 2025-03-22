榮成11項循環經濟模式榮獲台灣循環經濟獎雙料認證

榮成（1909）推動淨零轉型發展 11 項循環經濟模式再次獲得中華經濟研究院評審肯定，21日「2025 第五屆台灣循環經濟獎」獲頒企業傑出獎以及產品傑出獎，也是榮成首度榮獲兩個獎項的雙料認證。

2022年台灣正式公布「2050 淨零排放路徑及策略總說明」，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等 4大轉型，及「科技發展」、「氣候法制」等二大治理基礎，制定行動計畫，並輔以12項關鍵戰略，落實淨零轉型目標，其中，關鍵戰略第8項為「轉型資源全循環，邁向零廢棄時代」。台灣為海島型國家先天自然資源不足，廢棄物卻持續大量產出，應促進物質回收再利用，將廢棄資源材料化及能源化循環供給生產所需，節約自然資源之開採使用，同時減少廢棄物產生，達成2050年資源全循環零廢棄及減碳目標。

為響應國內淨零排放路徑與淨零轉型目標，榮成低碳造紙事業營運模式以99%以上使用廢紙為造紙原料，並以此作為循環經濟發展技術核心，延伸出造紙循環、水循環及能源循環，共11項循環經濟模式，統計2024年榮成集團11項循環經濟模式產生的環境效益包含節水量9,194 萬噸，減碳量 2,054萬噸 CO2e，減少原物料使用量3.6萬噸，廢棄物減量421萬噸，節電量3,960仟度，散漿用水循環技術達業界標竿26次，廠區水回收率達歷年新高97%。

同時榮成綠色包裝事業已於2024年全數完成產能擴建與產線自動化、智慧化升級，集團綠色包裝總產能提升14%達15.6億 M2。透過生產自動化、產品運輸優化改善、廠內鍋爐燃料從重油/柴油逐步改為天然氣或液化石油氣及汰換升級為高效能製程設備，使廠區實質減碳效益每年超過4%，空氣污染物平均減少 46%。此外，榮成提供客戶客製化綠色包裝解決方案，將生產與設計融合環保概念及最低成本思維，以智能化生產模式，提供客戶兼顧低碳與高品質包裝材料，打造出最符合國際永續理念產品，協助客戶打入國際市場。

榮成致力於短期利益與長期價值的平衡，持續發展循環經濟模式作為淨零路徑上的重要基石，現階段11項循環經濟模式使生產每噸紙單位碳排 0.64 達同業最低，榮成相信循環經濟能夠兼顧低碳、節能、減廢的多重環境效益，同時減少資源浪費留給下一代更多的資源及更乾淨的生活環境。