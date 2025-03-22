導遊、領隊考試今登場1.4萬人報考 華語類2大原因創新低

交通部觀光署辦理114年導遊人員及領隊人員評量測驗今天登場，這也是觀光署第二度辦理的導遊、領隊人員評量測驗，今年符合參加測驗人數約1萬4千餘人，考生分別在北、中、南、東共4考區參測。上午第一節考試預計9時開始，不過有不少考生不到上午8時就已在試場準備。

本月15日本項考試的闈務工作人員已順利入闈，展開為期9天的組題、印卷、分卷等闈務工作。考生報考前應至「交通部觀光署導遊人員與領隊人員評量網路報名資訊系統」下載及列印入場通知書，於參測當日應攜帶入場通知書及身分證件入場應測，並視健康狀況自主佩戴口罩。

根據觀光署統計，今年導遊、領隊人員總報考數共1萬4316人，其中導遊5577人，領隊8739人。細分華語、外語考試，負責接待外國語種旅客入境旅遊的外語導遊共1966人報考，而華語的導遊、領隊報考人數因少子化、兩岸市場尚未恢復等因素，報考人數創新低，分別只有3611人及3510人。負責帶國人到非華語系國家旅遊的外語領隊則有5169人。