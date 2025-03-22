運價指數連十跌 四航線齊挫…亞洲出口歐美何時復甦成關鍵

美國總統川普關稅大刀下，亞洲出口到歐美的貨量依舊低迷，全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（21）日出爐，指數下跌26.59點至1,292.75點，周跌幅縮小至2.01%。

近期運價雖然跌幅縮小，走勢依舊低迷，目前關鍵在於亞洲出口歐、美的貨量何時復甦，物流業界推估，在正常需求陸續增加下，預計4月貨量有望開始回升，價格會開始恢復平穩。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

最新一期出爐運價，農曆過年遠東到美西貨量不多，每FEU（40呎櫃）達1,872美元，較前一期下跌93美元，跌幅4.73%；遠東到美東每FEU達2,866美元，較前一期跌111美元，跌幅3.72%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,306美元，較前一期下跌36美元，周跌幅2.68%；遠東到地中海運價每TEU達2,195美元，較前一期下跌100美元，跌幅4.35%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到東南亞、遠東到韓國每TEU與前一期持平。至於遠東到日本關東每TEU與前一期上漲2美元。

國內的物流業者分析，目前要看川普關稅政策，還有俄烏停戰後續會不會停戰等因素，這些變動都有可能牽動市場運價表現。國際航商喊漲4月對北美及歐洲線運價，中東紅海危機持續，全球貨櫃輪仍繞行好望角之下，船舶調度供吃緊，只要貨量回升，就會進一步推升運價。

胡塞組織宣布，將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，胡塞重啟攻擊，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，長榮（2603）、陽明都表示，在無法確保船舶航行安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角。

去年紅海危機爆發造成船舶供需吃緊，導致貨櫃海運運價大漲；2024年貨櫃三雄長榮、陽明及萬海繳出亮麗成績單，隨著兩邊衝突再起，4月能否順利漲價是重要關鍵。