寶成、志強營運穩健
製鞋產業景氣復甦，不過身為Nike主要代工廠的豐泰（9910），營運表現相對較弱，今年前二月合併營收為135.78億元、年增1.6%，前二月稅後淨利7.09億元、年減21.2%，每股純益0.72元；目前Nike進入營運調整期，預期要到今年下半年以後才會明朗。
就Nike鞋類品項觀察，營收優於預期，主要因為跑鞋及Mercurial Global football的新品發布所帶動，使得Performance系列的表現優於預期。
展望2026財年，春季將聚焦籃球、足球訓練鞋及sportswear；與名人金卡戴珊合作的Nike SKIMS新品系列也將於春季在北美發售。
寶成今年前二月合併營收452.24億元、年增7.1%。其中，寶成製鞋業務2月呈雙位數增長、年增14.9%，為連續12個月呈年增正成長，累計前二月製鞋業務較去年同期成長7.3%，顯示全球製鞋產業景氣復甦態勢正向明確。
志強印尼新廠預計今年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。
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