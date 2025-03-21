Nike營收看淡 牽動台廠 法人評估主要夥伴豐泰有壓

美國體育用品大廠Nike上季獲利與營收都沒有市場料想的那麼糟，但警告本季營收可能銳減二位數百分比，毛利率可能下滑4-5個百分點，原因是新關稅影響、消費者信心下滑、以及扭轉業績頹勢的速度慢於預期，拖累股價21日在美股早盤重挫逾7%。

國內法人評估，Nike主要供應商豐泰（9910），未來一到兩季營運平淡；但跑鞋、足球鞋等類別供應商寶成、志強可望持續維持成長。

Nike在止於2月28日的2025年度第3季（上季）淨利年減約47%至7.94億美元，經調整後每股盈餘0.54美元，營收減少約9%至112.7億美元，都高於預期，但毛利率下滑3.3個百分點至41.5%，略低於預期，主因為清理舊品庫存帶來的成本。

最大市場北美的上季銷售下滑4%至48.6億美元，優於預期，主要受到核心的鞋品部門帶動，但中國大陸仍是弱點，銷售減退17%，低於預期。回鍋接掌兵符五個月的執行長希爾表示，改革的進展快於先前承諾，中國大陸市場競爭激烈，「所以我們得加快腳步」，「我們能夠、也將做得更好」。

然而近來一些外部因素阻礙Nike執行計畫，其中之一就是美國總統川普已對中國大陸輸美產品加徵20%關稅，並對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅。

根據Nike的資料，去年度有18%鞋品與16%服飾在中國大陸生產。在當地有117個製造地點，在墨西哥有八個，該公司24%合作的供應商和製造商位於中國大陸，Nike並未提及會否漲價、或新關稅對利潤的確切衝擊。此外，若消費者信心持續低迷，縮減對新衣服和鞋子等非必要開支，也將衝擊業績。

展望本季，財務長傅蘭德預期本季銷售額減幅將位於「10-20個百分點區間的中間」，甚於預期，毛利率將下降4-5個百分點，一直到2026年度，因「地緣政治動態、新關稅、外匯匯率波動及稅務法規」都造成不確定性，各產品類別的庫存水準仍很高，但他也說，本季將反映改革行動的最大衝擊，營收和毛利率遭遇的逆風將逐漸緩和。

希爾說，Nike仍以運動服與休閒鞋為優先，要扭轉頹勢還需要時間。