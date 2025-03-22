豐田集團父子甩尾表演 技驚四座

和泰集團轉投資事業車美仕籌備GR Garage近一年，在開幕之前車友預期GR Garage將成為日本豐田性能車改裝配備的經銷據點。 不過誰也沒想到，豐田集團會長豐田章男、與兒子豐田大輔一起現身，而且還都是在現場極為有限的空間裡多次的甩尾表演後，才令人驚喜的現身，這也是豐田集團在海外首見。

豐田章男在2019年創立ROOKIE Racing 車隊，以不受品牌與商業框架限制的方式，讓車手、工程師、以及所有團隊成員重新回到2007年時，那段齊心為共同目標努力的時光，深入探索賽車的極限。時至今日，他堅信，透過賽道上的極限測試與不斷精進，不僅能推動造車工藝與技術突破，更能培養更多人才，讓職人精神得以延續。

以車隊精神和GR的性能車款結合，確實改變豐田的品牌形象，和泰車也貫徹豐田章男的賽車精神，除積極引進GR車款，包括GR YARIS 、GR 86等，同時在賽車場多次舉辦活動，帶動台灣的賽車風氣和賽道文化。

對於和泰車（2207）而言，公司在台灣車市市占率已高達三成以上，今年前二月更有超過四成的市占率，顯示再成長的空間有限，不過和泰車積極拓展性能車與相關的文化，可望在不同領域持續發展。