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豐田章男站台 和泰攻性能車…全球首家海外示範據點開幕

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
豐田集團會長豐田章男（右）與和泰汽車董事長黃南光（左）簽署合作協議，深化台灣市場經營。和泰車／提供
豐田集團會長豐田章男（右）與和泰汽車董事長黃南光（左）簽署合作協議，深化台灣市場經營。和泰車／提供

和泰集團為推廣TOYOTA性能車GR品牌在台影響力，昨（21）日宣布首家官方示範據點GR Garage林口旗艦館正式開幕，日本豐田集團會長豐田章男更親自來台，與和泰汽車董事長黃南光簽署合作協議。

GR Garage林口旗艦館除了提供客製化改裝、汽車展示、購物體驗等交流活動之外，台灣GR Garage也與日本車隊將展開多方面合作。

GR Garage林口旗艦店小檔案
GR Garage林口旗艦店小檔案

和泰車（2207）總經理蘇純興強調，位於桃園的GR Garage開幕後，將成為豐田全球第一家海外據點，未來和泰車並將進一步擴大GR性能車的車款、活動與商品開發。

蘇純興強調，目前GR車款的銷售已占和泰車銷量台數的10%，規模相當可觀。強化GR的車款，改裝配件與活動更是提昇品牌形象的重要環節。尤其是許多年輕人或特定族群原本不買TOYOTA的車，卻在TOYOTA推出GR的相關車款之後，成為GR愛好者，未來的發展相當可期，並且進一步提升品牌形象，意義重大。

蘇純興指出，GR Garage除了販賣改裝品與提供專業的改裝諮詢外，還設有ROOKIE Racing專區、 GR品牌故事牆、 WRC世界拉力賽部品展示等多項充滿賽車元素的佈置，現場也設有賽車模擬器。

這也是豐田海外第一個與ROOKIE Racing、及GR品牌合作的據點，由於是第一個據點，未來可以發展的方向與據點的擴展規模，還待雙方持續釐清，預期在配件的開發生產與內外銷都有相當多的合作空間。

值得注意的是GR Garage林口店昨日的開幕，豐田章男與兒子、Rookie Racing車隊經理豐田大輔也親自為全球第一家GR海外第一家店站台， 這也顯見豐田與和泰的緊密合作，預期視GR Garage在台的發展，未來在海外地區將持續擴展。

豐田章男與豐田大輔更親自駕駛 WRC世界拉力錦標賽中 WRC2 組別冠軍用車 GR Yaris Rally2，並在 開幕現場進行甩尾演出，展現造車人對於性能車款的堅持與愛好。

豐田章男強調，未來還會有更多GR車款被開發出來。

和泰車 日本 豐田

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